Im westafrikanischen Nigeria haben Bewaffnete am Mittwoch erneut zahlreiche Schüler verschleppt. Nach inoffiziellen Angaben aus Regierungskreisen wurden 29 Schüler, drei Lehrer und zwölf Angehörige entführt. Ein Schüler sei ums Leben gekommen. Präsident Muhammadu Buhari ordnete die Entsendung von Militär- und Polizeieinheiten an. Der Überfall ereignete sich demnach am frühen Morgen im zentralen Bundesstaat Niger. Uniformierte Angreifer mit Sturmgewehren drangen in das Gebäude des Wissenschaftskollegs der staatlichen Schule in Kagara ein. Vor knapp zwei Monaten hatte die islamistische Terrorgruppe Boko Haram im Bundesstaat Katsina Hunderte Schulkinder entführt und nach einer Woche freigelassen.