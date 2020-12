Die mehr als 300 vergangene Woche in Nigeria entführten Schüler sind nach ihrer Freilassung in Katsina eingetroffen, der Hauptstadt des gleichnamigen Staates. Gouverneur Aminu Bello Masari empfing die übernächtigten und benommenen Jugendlichen am Freitag. Viele trugen noch ihre Schuluniformen, andere hatten sich in graue Decken gehüllt. Sie sollten von Medizinern untersucht werden und dann zu ihren Familien heimkehren dürfen, sagte Masari. Bei der Entführung der Minderjährigen durch bewaffnete Angreifer vor einer Woche waren den Angaben zufolge mehr als 800 Jungen in dem Schulgebäude in der Stadt Kankara. Hunderten gelang die Flucht, mehr als 330 gerieten in die Gewalt der Kidnapper. Die Terrorgruppe Boko Haram hat sich zu der Entführung bekannt.