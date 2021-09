In Nigeria haben unbekannte Angreifer 240 Strafgefangene befreit. Schwerbewaffnete hätten das Gefängnis der Stadt Kabba im zentralen Bundesstaat Kogi in der Nacht zum Montag angegriffen, sagte der Sprecher der Strafvollzugsanstalt, Francis Enobore, der Deutschen Presse-Agentur. Nur 54 Insassen hätten nicht fliehen können. Zwei Vollzugsbeamte seien bei dem Angriff getötet worden. Attacken auf Haftanstalten kommen in Afrikas bevölkerungsreichstem Staat regelmäßig vor. Im Oktober befreiten Bewaffnete 1900 Häftlinge aus zwei Gefängnissen im südlichen Bundesstaat Edo. Dahinter stecken kriminelle Netzwerke und Terrorgruppen, deren Anhänger in den Gefängnissen einsitzen.