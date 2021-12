Bei einer neuen Welle von Gewalt im Norden Nigerias sind bei Angriffen auf Dörfer mindestens 45 Menschen getötet worden. Präsident Muhammadu Buhari versprach am Mittwoch Verfolgung und Bestrafung der Täter und sprach von einem "sinnlosen und barbarischen Akt". Es ist die erste offizielle Bestätigung der Zwischenfälle, die sich bereits am Wochenende ereigneten. Bewaffnete aus der Volksgruppe der Fulani gelten als verantwortlich. Die Viehhirten gelten auch als Hintermänner von Entführungen. Im bevölkerungsreichsten Land Afrikas kommt es immer wieder zu Kämpfen mit ihnen. Für ihre Tiere gibt es infolge des Klimawandels immer weniger Weiden, sie ziehen daher vermehrt gen Süden und geraten in Konflikt mit Bauern.