Der Streit zwischen Frankreich und den Putschisten in Niger spitzt sich zu. Die Militärmachthaber des afrikanischen Landes erklärten am Donnerstag, der französische Botschafter Sylvain Itté genieße keine diplomatische Immunität mehr. Die Polizei sei angewiesen worden, Itte außer Landes zu bringen. Die neue Militärregierung hatte vergangenen Freitag erklärt, Itté müsse das Land binnen 48 Stunden verlassen. Zur Begründung hatte es geheißen, dies sei eine Reaktion auf die Handlungen Frankreichs, die im Gegensatz zu den Interessen Nigers stünden. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte indes am Montag gesagt, Itté werde auf seinem Posten bleiben. Zugleich hatte Macron bekräftigt, sein Land stehe weiter hinter dem gestürzten demokratisch gewählten nigrischen Präsidenten Mohamed Bazoum. Die Putschisten unter der Führung des Generals Abdourahamane Tiani hatten Bazoum am 26. Juli entmachtet und festgesetzt. Bazoums Wahl 2021 war der erste demokratische Machtwechsel im Niger, in dem das Militär seit der Unabhängigkeit von Frankreich 1960 viermal geputscht hat. Im Niger sind auch deutsche Soldaten stationiert, die im Rahmen eines EU-Einsatzes für Stabilität sorgen sollen.