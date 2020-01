Islamistische Terroristen haben in Niger nach Angaben des Militärs mindestens 25 Soldaten getötet. Bei der Attacke am Donnerstag in Chinagodrar an der Grenze zu Mali seien auch 63 Angreifer getötet worden, erklärte das Verteidigungsministerium. Für die Attacke übernahm zunächst niemand die Verantwortung, doch ähnelte sie früheren Überfällen einer Organisation, die in Verbindung mit der Terrorgruppe IS steht und die sich zu einem Angriff im Dezember bekannt hatte. Damals waren mindestens 71 Menschen getötet worden. Der Angriff vom Donnerstag erfolgte kurz vor einem Treffen des nigrischen Präsidenten Mahamadou Issoufou und anderen Staatschefs der Sahel-Region mit dem französischen Staatschef Emmanuel Macron.