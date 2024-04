Wegen eines Einbruchs an einer Schule im Harz sind die schriftlichen Abiturprüfungen im Fach Politik-Wirtschaft in Niedersachsen unterbrochen worden. Theoretisch hätten Schülerinnen und Schüler die Aufgaben vorab einsehen können, sagte ein Sprecher des Kultusministeriums. Beim Zentralabitur werden allen Prüflingen in einem Bundesland identische Fragen vorgelegt. Das Ministerium forderte die betroffenen Schulen am Morgen rund um den Prüfungsbeginn angesichts des Einbruchs auf, die geplanten Fragen nicht auszuteilen oder wieder einzusammeln. Gegen neun Uhr wurden neue Aufgaben hochgeladen, die für einen Nachholtermin gedacht waren.