27. September 2018, 20:47 Uhr Niederlande Polizei vereitelt Terroranschlag auf Großveranstaltung

Die Vorbereitungen für den Angriff mit Sturmgewehren und Sprengstoffgürteln seien "weit fortgeschritten" gewesen, sagt die Staatsanwaltschaft. Sieben Personen wurden festgenommen.

Die niederländischen Sicherheitsbehörden haben nach eigenen Angaben einen geplanten Terroranschlag mit Sturmgewehren und Sprengstoffgürteln auf eine Großveranstaltung verhindert. Sieben Verdächtige seien festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft in Den Haag mit. Die Vorbereitungen für die Tat seien "sehr weit fortgeschritten" gewesen.

Die sieben Personen waren am späten Donnerstagnachmittag von der Anti-Terroreinheit in Arnheim nahe der deutschen Grenze sowie in Weert im Süden des Landes festgenommen worden. Nach Informationen der Staatsanwaltschaft soll ein 34-jähriger Mann aus dem Irak im Zentrum der Gruppe stehen.