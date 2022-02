Weltweite Kritik an Ortega

Hugo Torres, ehemaliger Guerilla-Kämpfer und Mitstreiter des sandinistischen Präsidenten Daniel Ortega, ist am Samstag im Alter von 73 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus in Nicaragua gestorben. Als politischer Gefangener des Regimes von Daniel Ortega, den er einst selbst befreite.

In den vergangenen Jahren kritisierte Torres Ortega offen, sein Regime habe keine Zukunft. Wenig später wurde er inhaftiert. Die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) verurteilte seinen Tod und willkürliche Inhaftierungen aus politischen Gründen in Nicaragua. Ähnlich äußerten sich Vertreter der Vereinten Nationen, zahlreicher Menschenrechtsorganisationen sowie des Nachbarlands Costa Rica.