2. August 2019, 18:46 Uhr Nicaragua Dialog mit der Opposition beendet

Die nicaraguanische Regierung hat den Friedensdialog mit der Opposition offiziell für beendet erklärt. Das habe der Außenminister des Landes, Denis Moncada, dem Vatikan mitgeteilt, erklärte der Apostolische Nuntius Waldemar Stanislaw Sommertag am Donnerstag in Managua. Die Regierung habe ihre Entscheidung damit begründet, dass das oppositionelle Bündnis Alianza Cívica (AC) nicht mehr am Verhandlungstisch erschienen war, sagte Nuntius Sommertag der Tageszeitung La Prensa. Die Interamerikanische Menschenrechtskommission bedauerte die Entscheidung. Das Land brauche Reformen.