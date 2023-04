Von Nadja Lissok

Was heute wichtig ist

Pentagon Leaks: Der mutmaßliche Urheber bringt die Behörden in Erklärungsnot. Eine tagelange Jagd ist zu Ende: Der 21-jährige Nationalgardist, der hochgeheime Informationen in eine Chatgruppe hochgeladen haben soll, wurde festgenommen. Er soll ein Waffenfan und Patriot mit rechten Tendenzen gewesen sein, der bei seinen Freunden mit den Dokumenten Eindruck schinden wollte. Zum Artikel (SZ Plus)

Justizminister Buschmann legt Eckpunkte für den Kampf gegen Hass im Netz vor. Für Opfer von digitaler Gewalt soll es einfacher werden, herauszufinden, wer ihre Persönlichkeitsrechte verletzt. Auch Sanktionen sollen härter werden: durch die Möglichkeit, Accounts zu sperren - allerdings mit Einschränkung und nur mit Gerichtsbeschluss. In der zweiten Jahreshälfte 2023 soll es einen Entwurf für das Gesetz geben. Zum Artikel

Zucker ist 70 Prozent teurer als vor einem Jahr. Während die durchschnittliche Inflationsrate im März gesunken ist, verteuern sich Lebensmittel weiterhin im Durchschnitt um mehr als 20 Prozent. Besonders stark ist der Anstieg beim Zucker. Die Gründe: In Frankreich fiel die Zuckerrübenernte schlecht aus, der Krieg in der Ukraine lässt Produktionskosten steigen und Importe sind ebenfalls schwierig. Zum Artikel

Biden setzt seinen Besuch in Irland fort. Seit einem Jahr hat Nordirland keine Regierung. Vor dem Besuch des US-Präsidenten gab es unmissverständliche Signale, er solle sich besser nicht in die nordirische Politik einmischen. Biden entschied sich für betonte Zurückhaltung, stellte allerdings US-Investitionen in Aussicht, sollte wieder Stabilität einkehren. Zum Artikel (SZ Plus)

Pistorius bereitet endgültigen Truppenabzug aus Mali vor. Drei Tage ist der Verteidigungsminister, in Begleitung der Entwicklungshilfeministerin Schulze, in Afrika unterwegs. Nach zehn Jahren Bundeswehreinsatz gibt es in Mali immer noch keinen Frieden: Nach wie vor bekriegen dschihadistische Gruppen die malischen Streitkräfte und terrorisieren die Bevölkerung. Spätestens im Mai 2024 soll die Bundeswehr das Land verlassen haben. Zum Artikel (SZ Plus)

Leverkusen hat weiterhin Chance aufs Halbfinale in der Europa League. Beim 1:1 (0:0) im Viertelfinal-Hinspiel gegen Union Saint-Gilloise rettete der junge Nationalspieler Florian Wirtz mit seinem Treffer acht Minuten vor Schluss zumindest das Remis. Dennoch steht Bayer im Rückspiel in einer Woche in Anderlecht vor einer Menge Arbeit. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen