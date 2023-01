Von Carina Seeburg

Was heute wichtig ist

Keine Einigung bei Koalitionsgipfel. Nach nur gut drei Stunden beendeten die Spitzen der Ampelkoalition ihre vertrauliche Runde im Kanzleramt ohne Ergebnis. Der Streit um die Klima- und Verkehrspolitik schwelt damit weiter. Im Zentrum des Konflikts steht der Plan von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), neben Bahn- und Energieprojekten auch den Neubau von Autobahnen zu beschleunigen. Nach Angaben aus Regierungskreisen lehnten die Grünen ein Einlenken in der Auseinandersetzung am Abend ab. Zum Artikel (SZ Plus)

Internationales Hacker-Netzwerk zerschlagen. Ermittler aus Deutschland sind einer Gruppe namens "Hive" auf die Spur gekommen. Sie soll mehr als 1500 Firmen erpresst und mindestens 100 Millionen Euro Lösegeld erbeutet haben. Zum Artikel

EXKLUSIV Hass und Hetze im Netz: Telegram kooperiert nur selten mit dem BKA. Das soziale Netzwerk arbeitet selbst bei schweren Straftaten kaum mit Polizei und Justiz in Deutschland zusammen. In 230 "herausgehobenen Fällen", in denen das Bundeskriminalamt Nutzerdaten angefragt hatte, erhielt es nach Informationen von WDR und SZ nur in etwas mehr als 60 Fällen überhaupt eine Antwort. Lediglich in 25 Fällen lieferte Telegram auch Daten, um Nutzer identifizieren zu können. Zum Artikel (SZ Plus)

Mit der Deutschen Post verschickte Briefe sind künftig wohl länger unterwegs. Bisher sollen vier von fünf Sendungen schon am nächsten Werktag beim Empfänger sein. Eine Novelle des Postgesetzes, die das Bundeswirtschaftsministerium am Donnerstag vorgelegt hat, soll diese Pflicht nun lockern. Zum Artikel

Özdemir will Werbung für ungesunde Nahrungsmittel beschränken. Schokomüsli, Chips, Gummibärchen - der Bundesernährungsminister will Reklame für gesundheitsschädliches Essen einschränken. Das Vorhaben löst auf der Grünen Woche in Berlin eine hitzige Kontroverse aus. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Alles zum Krieg in der Ukraine

Die Ukraine bittet um Kampfflugzeuge. Kiew denkt an westliche Jets der vierten Generation, Bundeskanzler Olaf Scholz hat dies jedoch bereits ausgeschlossen. Die USA wollen das Anliegen dagegen "sehr sorgfältig" diskutieren. Zum Artikel

Mützenich ist nach der Panzer-Debatte frustiert. In einem internen Schreiben hat sich SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich deutlich über einige Ampelkollegen beschwert. Der Kanzler mahnt, mit den Angriffen müsse nun Schluss sein. Zum Artikel