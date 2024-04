USA sagen Ukraine weiteres milliardenschweres Militärpaket zu. Die Vereinigten Staaten wollen Kiew weitere Waffen und Unterstützung im Umfang von sechs Milliarden US-Dollar zur Verfügung stellen, teilt US-Verteidigungsminister Austin mit. Erst am vergangenen Wochenende hatte das US-Repräsentantenhaus einem Hilfspaket von etwa 60 Milliarden Dollar zugestimmt. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Hamas: Haben Israels Antwort auf Vorschlag zu Waffenruhe erhalten. Die Terrororganisation will das Schreiben nun prüfen. Israel sieht die jüngsten Bemühungen um eine Feuerpause und die Freilassung von Geiseln Medienberichten zufolge als "letzte Chance". Sollte es nicht bald zu einer Einigung mit der Hamas kommen, werde man mit der Bodenoffensive in Rafah im Süden des Gazastreifens beginnen. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

EXKLUSIV: Steinmeier sagt Veranstaltung zum Nahen Osten ab. "Wie sprechen wir über den Krieg in Nahost?" Unter dieser Frage hatte der Bundespräsident zu einem runden Tisch ins Schloss Bellevue eingeladen. Die Veranstaltung war für den 2. Mai geplant. Doch es war keine palästinensische Stimme berücksichtigt worden. Daran gibt es viel Kritik. Zum Artikel (SZ Plus)

Weinstein soll am Mittwoch vor Gericht erscheinen. Nach der überraschenden Aufhebung des Urteils gegen den früheren Filmmogul wegen Sexualverbrechen könnte es zu einem neuen Prozess kommen. Für den 1. Mai sei eine Anhörung im Gericht von Manhattan angesetzt, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Zum Artikel

EU-Kommissionspräsidentschaft: von der Leyen könnte Konkurrenz bekommen. Die CDU-Politikerin bewirbt sich um eine zweite Amtszeit als Präsidentin der EU-Kommission. Nun gibt es Gerüchte, dass einige Mitgliedstaaten einen Gegenkandidaten suchen. Genannt wird auch der ehemalige europäische Zentralbankchef Mario Draghi. Zum Artikel (SZ Plus)

Eisbären Berlin sind Eishockey-Meister. Die Mannschaft von Trainer Serge Aubin entscheidet die Finalserie gegen Bremerhaven durch einen 2:0-Erfolg in der fünften Partie für sich. Gegen das Überraschungsteam der Liga sichern sich die Berliner den dritten Meistertitel binnen vier Jahren. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen