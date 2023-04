Von Dimitri Taube

Was heute wichtig ist

Fox News zahlt 787,5 Millionen Dollar an Wahlmaschinenhersteller. Der US-Medienkonzern und das Unternehmen Dominion einigen sich außergerichtlich auf eine Schadenersatzzahlung. Damit legen sie ihren Streit über bewusst falsche Berichterstattung bei. Im Fokus stand dabei die Präsidentschaftswahl 2020. Das Unternehmen warf Fox vor, wissentlich die falsche Behauptung verbreitet zu haben, dass mit seinen Maschinen die Ergebnisse der Wahl verfälscht worden seien. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Pflege: Leiharbeit in Kliniken boomt. Mehr Geld, bessere Arbeitszeiten: Immer mehr Beschäftigte in der Pflege arbeiten lieber für Zeitarbeitsfirmen als direkt für die Krankenhäuser. Für die Kliniken ist das ein enormes Problem - und das ist Hunderte Millionen Euro schwer. Zum Artikel (SZ Plus)

Attacke in Duisburger Fitnessstudio. Bei dem Angriff in der Innenstadt werden mehrere Menschen schwer verletzt. Die Polizei fahndet nach dem Täter. Nach ihren Angaben wurde eine "Stich- oder Hiebwaffe" verwendet. Die Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen liefen. Zum Artikel

Nächster Warnstreik bei der Bahn steht bevor. Die Verhandlungen stocken, deshalb plant die Eisenbahngewerkschaft EVG in den kommenden Tagen neue Arbeitsniederlegungen: Nachrichtenagenturen berichten übereinstimmend, dass voraussichtlich am frühen Morgen und Vormittag des Freitages gestreikt werden soll. Es könnte ein Verkehrschaos drohen. Zum Artikel

Steinmeier zu Besuch in Polen. Vor 80 Jahren begannen polnische Juden im Warschauer Ghetto den Aufstand gegen SS und Wehrmacht. Zum Gedenktag an diesem Mittwoch ist auch der Bundespräsident eingeladen. Und das zu einem Zeitpunkt, da sich die Beziehungen der beiden Länder an einem Tiefpunkt befinden. Die Regierung in Warschau wirft Deutschland vor, den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine mit seinen Einkäufen russischer Rohstoffe mitfinanziert zu haben. Zum Artikel (SZ Plus)

EU-Parlament einigt sich auf Klimaschutzpaket. Mit dem Gesetzespaket "Fit for 55" will die EU den Weg in die Klimaneutralität ebnen. Die drei wichtigsten Änderungen wurden nun beschlossen: die Reform des Emissionshandels und die Einführung eines CO₂-Grenzausgleichs. Der soll die europäische Wirtschaft vor weniger klimafreundlichen Importen schützen. Sowie ein milliardenschwerer Sozialfonds, der die Härten der grünen Transformation in Europa abfedern soll. Zum Artikel

Champions League: Real Madrid schlägt Chelsea. Nach dem 2:0-Hinspielsieg gewann ein glänzend strukturiertes Team auch das Rückspiel mit 2:0. Der Titelverteidiger wartet nun im Halbfinale auf den Sieger aus der Begegnung Bayern München gegen Manchester City. Die beiden Mannschaften treffen an diesem Mittwoch aufeinander. Die Engländer gewannen das Hinspiel 3:0. Zum Artikel

Alles zum Krieg in der Ukraine

Belarussischer Präsident trifft sich mit Separatistenchef. Denis Puschilin, der von Russland eingesetzte Chef der Separatistenverwaltung Donezk, besucht Alexander Lukaschenko in Minsk. Das "Patriot"-Flugabwehrsystem aus Deutschland ist in der Ukraine angekommen. Zum Liveblog

Unternehmer flüchtet nach Russland. Auf Bitten der USA wird Artjom Uss in Mailand festgenommen, der Vorwurf: Militärspionage. Doch kurz vor der Auslieferung verschwindet er. Für den Kreml ist das ein Triumph, für die Vereinigten Staaten ein großes Ärgernis. Zum Artikel (SZ Plus)

