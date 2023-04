Von Viktoria Großmann, Warschau

Überall in Warschau blühen in diesen Tagen die Narzissen auf. Auch am Jüdischen Museum Polin leuchten sie gelb. Weil sie gar so schnell verwelken, werden Schulkinder noch Tausende weitere aus Papier falten. Am 19. April sollen sie auf den Straßen in Warschau, Łódź, Krakau, Białystok, Lublin und Breslau verteilt werden.

Die Osterglocken stehen für die Erinnerung an die Menschen im Warschauer Ghetto. An diejenigen vor allem, die im April und Mai 1943 gegen SS und Wehrmacht zu den Waffen griffen und sich zur Wehr setzten, als die Deutschen daran gingen, das Ghetto, in das sie die Juden aus der polnischen Hauptstadt und anderen Teilen des besetzten Landes gezwungen hatten, aufzulösen - und alle, die bis dahin noch darin überlebt hatten, zu ermorden.

Auch damals vor 80 Jahren mag der Frühling eingezogen sein. Einer der Anführer des Aufstandes, Marek Edelman, erhielt später jedes Jahr am 19. April von Unbekannten einen Strauß Narzissen - er legte sie dann am Denkmal für die Helden des Warschauer Ghettos nieder. 2019 starb Edelman, die Narzissen waren da längst zum Symbol geworden.

Die Beziehungen zwischen Warschau und Berlin sind auf einem Tiefpunkt

Die Blumenaktion wird seit einigen Jahren vom Polin-Museum veranstaltet. Unter dem Titel "Das Gedenken vereint uns" gilt in diesem Jahr ein Hauptaugenmerk den Bewohnern des Ghettos. Jenen etwa 50 000 Menschen, die nicht gekämpft, aber ausgehalten haben, sich während des Aufstandes und noch danach auf Dachböden und in Kellern versteckt hielten. "Ihr Widerstand war ebenso wichtig wie der Widerstand derjenigen, die mit Waffen in der Hand kämpften", erklären die Veranstalter.

Das offizielle Gedenken am 19. April wird auch die Präsidenten Polens und Deutschlands zusammenbringen, ein in diesen Tagen erstaunliches Treffen. Die Beziehungen zwischen Warschau und Berlin sind auf einem Tiefpunkt, seit es sich die von der rechtspopulistischen PiS geführte Regierung zur Aufgabe gemacht hat, das westliche Nachbarland bei jeder Gelegenheit in schlechtes Licht zu rücken. Deutschland habe den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine mit seinen Einkäufen russischer Rohstoffe mitfinanziert, lautet ein stets wiederholter Vorwurf. Es strebe nach einer Vormachtstellung in der EU, um anderen Ländern seinen Willen zu diktieren.

Die PiS-Regierung verlangt, dass Deutschland für die Weltkriegsschäden Reparationen in Höhe von 1,3 Billionen Euro zahlt. Mitten in der polnischen Hauptstadt hingen kürzlich Plakate mit der Aufschrift "Reparationen machen frei" - auch optisch angelehnt an den zynischen Schriftzug "Arbeit macht frei", wie er etwa an den Toren der Konzentrationslager Dachau und Auschwitz stand. Als Deutschland neulich innerhalb von Stunden der polnischen Bitte entsprach, Kampfjets vom Typ MiG-29 an die Ukraine weitergeben zu dürfen, war das keinem polnischen Regierungspolitiker einen offiziellen Kommentar wert. Auch die deutsche Unterstützung für die Ukraine spielt in Reden polnischer Politiker keine Rolle.

Doch nun hat der polnische Präsident Andrzej Duda Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Gedenken an den Ghetto-Aufstand nach Warschau eingeladen, gemeinsam mit dem israelischen Präsidenten Isaac Herzog. Steinmeier soll als erster deutscher Staatsgast am Gedenktag eine Rede am Denkmal der Helden des Warschauer Ghettos halten. "Das hat er gut gemacht", kommentiert Marian Turski Dudas Einladung trocken. Dabei sei er sicher nicht immer einer Meinung mit seinem Präsidenten, sagt der 96-jährige Journalist und Holocaust-Überlebende am Telefon.

Detailansicht öffnen "Ihr seid auch Zeugen eurer Zeit": Der polnische Holocaust-Überlebende und Journalist Marian Turski, 96, wird ebenfalls bei der Gedenkfeier sprechen. (Foto: Beata Zawrzel/imago)

Steinmeier schätzt er als einen "Mann von großer Würde". Und die deutsch-polnischen Beziehungen? "Es ist im Interesse Polens, dass es zwischen freundlichen Nachbarn lebt", sagt Turski und verweist auf die Ukraine. Die polnisch-ukrainischen Beziehungen sind durch das Wolhynien-Massaker ukrainischer Nationalisten an polnischen Zivilisten im Zweiten Weltkrieg belastet. Der gemeinsame russische Feind habe geholfen, die Beziehungen der beiden Länder schnell zu verbessern. "Polen ist nichts ohne Europa", betont Turski.

Er wird der erste Redner sein am 19. April. Er ist Präsident des Internationalen Auschwitz-Komitees und auch im Beirat des Polin-Museums. Sein Anliegen ist es, immer wieder Lehren aus der Geschichte zu ziehen und auf die heutige Zeit anzuwenden. "Die Leute sagen immer, ich soll erzählen, ich sei doch ein Zeitzeuge", sagt Turski. "Dann sage ich: Ihr seid auch Zeugen eurer Zeit." Und damit heute eines Krieges in der Ukraine, fügt er an.

Im Herbst 1940 hatten die deutschen Besatzer in Warschau begonnen, das Ghetto zu errichten und die Straßenzüge mit einer drei Meter hohen Mauer abzuriegeln. Sie zwangen die jüdische Bevölkerung Warschaus, dorthin zu ziehen, und verschleppten auch aus anderen Orten Juden in das Ghetto der Hauptstadt. Auf drei Quadratkilometern mussten bis zu 400 000 Menschen leben. Viele starben an Krankheiten und Hunger, im Juli 1942 begannen die Deutschen, die Ghetto-Bewohner ins Vernichtungslager Treblinka zu deportieren.

Detailansicht öffnen SS-Soldaten treiben jüdische Frauen, Männer und Kinder aus dem brennenden Ghetto von Warschau. (Foto: dpa)

In den Wochen des Aufstandes im Frühling 1943 töteten und deportierten SS- und Polizeieinheiten mehr als 56 000 Menschen. Am 16. Mai 1943 zerstörten die Deutschen die Hauptsynagoge, sie wurde nie wieder aufgebaut. Die Brandschäden am danebenliegenden Gebäude sind heute noch zu sehen. Nach dem Aufstand der polnischen Heimatarmee gegen die deutschen Besatzer im August 1944 zerstörten die Deutschen Warschau fast vollständig. Von der Ghettomauer blieb ein kleines Stück erhalten, es steht im Hinterhof eines Wohnhauses nahe dem Hauptbahnhof.

Die Beschäftigung mit den Aufständischen im Ghetto spiele in der deutschen Erinnerung eine zu geringe Rolle beklagt der Leipziger Historiker Stephan Stach. Er hat selbst einige Jahre am Museum Polin gearbeitet. Während sich in der DDR der Aufstand gut in die Erzählungen vom antifaschistischen Widerstand eingefügt habe, habe man sich in der Bundesrepublik bis heute eher auf das Leid der Zivilisten konzentriert, sagt er am Telefon. "Vielleicht, weil der bewaffnete Kampf der Aufständischen nur schwer in das vorherrschende Bild vom Holocaust passt." Und vielleicht, weil viele Deutsche als Folge der Auseinandersetzung mit der deutschen Schuld Gewalt ganz ablehnten. "Was würde das für heutige Friedensaktivisten bedeuten?", fragt Stach: "Dass man es gar nicht erst versuchen soll?"

Detailansicht öffnen Die Rückseite des Denkmals für die Helden des Ghetto-Aufstandes erinnert an die unbewaffneten Frauen, Männer und Kinder, die den deutschen Mördern zum Opfer fielen. (Foto: Wojtek Radwanski/AFP)

Der polnische Historiker Dariusz Stola stört sich hingegen an der einseitigen Verklärung der Aufständischen. Diese sei Teil der kommunistischen Geschichtsschreibung gewesen. Für Stola sind auch die Zivilisten im Ghetto Helden und Heldinnen, führte er gerade in einem Interview mit der Tageszeitung Dziennik Gazeta Prawna aus. Zu lange, sagt Stola, habe man nur auf die mutigen Kämpfer auf der Vorderseite des Ghetto-Denkmals geblickt. Es sei Zeit, auch diejenigen zu ehren, die auf der Rückseite dargestellt sind - unbewaffnete Männer, Frauen, Kinder.

Auch Deutsche und Polen könnten sich an diesem Jahrestag von unterschiedlichen Seiten ihrer Geschichte annähern - und einander.