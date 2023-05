Von Dimitri Taube

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Preise für Strom und Gas sinken wieder. Das geht aus einer Analyse des Verbraucherportals Verivox hervor. Demnach senken im Mai, Juni und Juli insgesamt 91 Strom- und 80 Gasfirmen ihre Tarife. Strom wird im Durchschnitt um etwa 14 Prozent günstiger, bei Gas sind es 23 Prozent. Für das Gros der Energiekunden allerdings bleibt Strom und Gas beim örtlichen Versorger vorerst teuer. Grund dafür: Die Grundversorger kaufen Energie langfristig ein. Kunden zahlen also jetzt noch die höheren Beschaffungspreise aus dem vergangenen Jahr. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Kontrolleure fordern strengere Regeln für Geheimdienst-Pensionäre. Einige frühere BND- und Verfassungsschutz-Präsidenten verdingen sich im Ruhestand als Berater oder Lobbyisten. Hans-Georg Maaßen arbeitet mittlerweile als Berater für verschiedene Kanzleien und Firmen. Aber wer die Kunden sind und wie sichergestellt ist, dass Kenntnisse, die Maaßen als Verfassungsschutz-Präsident erworben hat, nicht in falsche Hände geraten, ist nicht bekannt. Bis jetzt gibt es für das, was Maaßen und andere im Ruhestand tun, kaum Regeln. Das Parlamentarische Kontrollgremium für die Nachrichtendienste fordert nun, das zu ändern. Zum Artikel (SZ Plus)

Konservative gewinnen Parlamentswahl in Griechenland. Die Nea Dimokratia von Ministerpräsident Mitsotakis kommt auf etwa 41 Prozent der Stimmen und liegt damit mehr als 20 Prozentpunkte vor der schwächelnden linken Syriza von Amtsvorgängers Tsipras. Allein regieren können die Konservativen dennoch nicht, und ob eine Koalition zustande kommt, ist fraglich. Gelingt es binnen zweier Wochen nicht, eine Regierung zu bilden, müssen Neuwahlen angesetzt werden. Ein voraussichtlicher Termin dafür wurde auch bereits genannt: der 25. Juni. Zum Artikel

Streit über Zeitplan für Heizungsgesetz. Grüne und SPD drängen darauf, diese Woche mit den Beratungen über das Gebäudeenergiegesetz im Bundestag zu beginnen. Die FPD verlangte hingegen am Wochenende einen "realistischen Zeitplan". Aus Sicht der Liberalen bedeutet "realistisch" wohl: Vor der Sommerpause wird das nichts mehr. Zum Artikel

Fußball-Bundesliga: Dortmund klettert auf Platz eins. Die Borussia nutzt den Patzer des FC Bayern gegen Leipzig und setzt sich mit einem souveränen 3:0-Sieg in Augsburg an die Tabellenspitze. Haller trifft doppelt und Brandt in der Nachspielzeit. Am letzten Spieltag reicht dem BVB ein Sieg gegen Mainz für die deutsche Meisterschaft. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles zum Krieg in der Ukraine

Wagner-Chef kündigt an, Söldner aus Bachmut abzuziehen. Gleichzeitig gibt es immer noch unterschiedliche Aussagen von ukrainischer und russischer Seite über die umkämpfte Stadt in der Ostukraine. Der österreichische Außenminister erwartet in diesem Jahrzehnt keinen Regimewechsel in Russland. Selenskij zieht nach dem G-7-Gipfel Bilanz. Zum Liveblog

Politiker für deutschen Beitrag zur Kampfflugzeug-Koalition. "Die F-16-Koalition macht Sinn. Dass Deutschland nicht über dieses Flugzeug verfügt, heißt nicht, dass wir die Kampfjet-Koalition nicht unterstützen könnten", sagt die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Strack-Zimmermann (FDP) der SZ. Auch der CDU-Sicherheitsexperte Kiesewetter erklärt: "Wir sollten das Vorhaben unterstützen." Es sei ein "Durchbruch", dass die Ukraine westliche Kampfjets bekommen soll. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen