Nachrichten kompakt

EXKLUSIV Ökostromfirmen klagen gegen Strompreisbremse. Um Verbraucher zu entlasten, schöpft der Bund seit Dezember "Überschusserlöse" von Energieanbietern ab. Darf er das? Das muss nun das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Insgesamt 26 Ökostromfirmen haben gegen die Regelung Beschwerde eingelegt. Zum Artikel (SZ Plus)

Faeser will Entwurf zum Waffenrecht noch einmal auf Lücken prüfen. Beim Antrag auf eine Waffenbesitzkarte solle künftig überprüft werden, "ob jemand psychologisch geeignet ist", so die Innenministerin. Der mutmaßliche Amoktäter von Hamburg war trotz Hinweisen auf seine psychische Verfassung rechtmäßig im Besitz einer solchen Karte. Zum Artikel

Brüssel und Washington entschärfen Streit über grüne US-Subventionen. Amerikas Förderung klimafreundlicher Industrien droht Europa wirtschaftlich zu schaden. Bei einem Treffen im Weißen Haus kommen Ursula von der Leyen und Joe Biden einer Lösung des Problems näher: So zeichnet sich ab, dass auch in Europa gebaute Elektroautos von den Zuschüssen profitieren werden. Zudem wollen EU und USA darüber reden, wie Europa bei der Herstellung von Batterien für E-Autos bevorzugt werden kann. Zum Artikel

Weg frei für Segnungsfeiern für Homosexuelle. Das Reformprojekt "Synodaler Weg" beschließt, dass gleichgeschlechtliche Paare und Wiederverheiratete ihre Beziehungen segnen lassen können. Andere Vorhaben wurden deutlich verwässert. Zum Artikel

MEINUNG Die eigene Macht ist Teilen des Klerus wichtiger als Wunden zu heilen (SZ Plus)

Xi wappnet China gegen den Westen. Vor allem den USA, die Chinas Wirtschaftsmacht einhegen wollen, gilt der Zorn von Staats- und Parteichef Xi Jinping. Nun stimmt der Volkskongress seiner großen Reform des Staatsapparats zu. Zentraler Baustein ist eine neue Kommission für die Finanzaufsicht, die die Kontrolle von Banken und Versicherungen und den Verbraucherschutz verbessern soll. Eine Immobilienkrise und drei Jahre strikte Corona-Politik haben Pekings Finanzen schwer belastet. Zum Artikel

Krieg in der Ukraine: Zweifel an Einigkeit zwischen Präsident Selenskij und seinen Generälen. Überforderte Flugabwehr, zu wenig Munition und Beschwerden von Soldaten in Bachmut: Für die Ukraine läuft in dem Krieg nicht alles nach Plan. Schon gibt es angeblich erste Anzeichen, dass der ukrainische Präsident und seine Berater nicht immer einer Meinung sind. Zum Artikel (SZ Plus)

Bankaktien in Bedrängnis. Kunden der Silicon Valley Bank ziehen ihre Einlagen ab, der Aktienkurs bricht um 60 Prozent ein. Das drückt weltweit die Kurse der Geldhäuser. Auch in Europa brachen die Kurse ein, das Papier der Deutschen Bank gab zeitweise um fast zehn Prozent nach. Zum Artikel

Erneut Extremwetter und Fluten in Kalifornien. Heftige Regen- und Schneefälle suchen den für Sonnenschein und Surfen berühmten US-Bundesstaat seit Wochen heim. Wieder sind Tote zu beklagen, Tausende müssen ihre Häuser verlassen. Zum Artikel

