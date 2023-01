Nachrichten am 5. Januar 2023

SZ am Abend

Schützenpanzer vom Typ "Marder" auf einem Schrottplatz in Thüringen.

Von Martin Tofern

Alles zum Krieg in der Ukraine und zur Energiekrise

Deutschland erwägt Lieferung von Panzern an die Ukraine. In Regierungskreisen ist von einem "qualitativen Schritt" bei der militärischen Unterstützung der Ukraine die Rede. Womöglich werden "Marder"-Schützenpanzer geliefert. Die Entscheidung ist offenbar eng mit Washington und Paris abgestimmt. Zum Artikel

Söldnergruppe Wagner begnadigt erste Ex-Gefangene. Die kremlnahe Miliz hatte Kämpfer in russischen Straflagern angeworben - im Austausch gegen Straferlass und Geld an die Front. Jetzt sind die ersten von ihnen in die Freiheit entlassen worden. Zum Artikel

Putins Rede: Die Stimme des Kriegstreibers. Zitternd vor Pathos, strotzend vor Lügen: Der russische Präsident macht in seiner Neujahrsansprache den Westen für den Krieg verantwortlich. Zum Artikel (SZ Plus)

Energieversorgung: Die Norweger sind die Freunde in der Not. Das skandinavische Land ist mittlerweile Deutschlands wichtigster Gaslieferant, nie waren die Bande so eng. Geht es nach Wirtschaftsminister Robert Habeck, liefert Norwegen bald statt Erdgas große Mengen Wasserstoff. Ob das gelingt? Zum Artikel

Nachrichten kompakt

Trauerfeier für Benedikt XVI. auf dem Petersplatz. Es war feierlich und päpstlich, aber sonst? Zum Requiem für Joseph Ratzinger kam viel weniger Volk als erwartet - und Papst Franziskus gab sich formal und frei von Pathos. Ein Morgen auf dem Petersplatz. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Kritische Infrastruktur: Der Feind liest mit. Schwachstellen, Knotenpunkte und sogar Notfallabläufe: Firmen und Behörden stellen Informationen zu kritischer Infrastruktur teilweise völlig ungeschützt ins Internet. Verfassungsschützer warnen: Saboteuren werde es zu leicht gemacht. Zum Artikel (SZ Plus)

Massenproteste in Deutschland: Die Empörung kann schnell wieder ausbrechen. Groß war die Angst vor einem heißen Herbst. Doch durch die Straßen wehte laut Verfassungsschutzchef Haldenwang nur ein "laues Lüftchen". Zum Artikel

Rosi Mittermaier ist tot. Die Skirennläuferin ist nach schwerer Krankheit im Alter von 72 Jahren gestorben. Bei den Winterspielen 1976 in Innsbruck gewann sie zwei Goldmedaillen und eine Silbermedaille. Zum Artikel

Corona: Deutschland führt Testpflicht für Reisende aus China ein. Gesundheitsminister Lauterbach erklärt, bei der Einreise sei künftig mindestens ein Antigenschnelltest notwendig. Zudem soll es mehr Abwasserkontrollen geben. Zum Artikel

MEINUNG Lauterbachs Vorstoß ist nicht nur Symbolpolitik. Sollten sich Flugreisende aus China einem Covid-Test unterziehen müssen? Ja. Aber nicht, weil man damit das Virus stoppen könnte. Zum Kommentar (SZ Plus)

Was außerdem noch wichtig war