Nachrichten kompakt

EU-Gipfel beschäftigt sich mit verschärfter Asylpolitik. Das Schiffsunglück vor Griechenland sei "ein weiterer Aufruf zum Handeln", schreibt Ursula von der Leyen in einem Brief an die europäischen Staats- und Regierungschefs. Die Staaten am Mittelmeer sollen künftig sehr viel Geld bekommen, damit sie die Fluchtrouten abriegeln. Zum Artikel

Deutsche Inflationsrate steigt im Juni auf 6,4 Prozent. Besonders Lebensmittel steigen weiter stark im Preis; im Juni verteuerten sie sich um 13,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Dies ist auch ein Zeichen dafür, dass sich die Inflation verfestigt hat. Zum Artikel (SZ Plus)

Neuer Bahnstreik vorerst abgewendet. Zugreisende können erstmal aufatmen: Die Gewerkschaft EVG nimmt den Vorschlag an, die festgefahrenen Lohnverhandlungen zu schlichten. Zum Artikel (SZ Plus)

Frankreich: Tausende trauern in Nanterre um getöteten Jugendlichen. Viele Teilnehmer tragen weiße T-Shirts mit der Aufschrift "Gerechtigkeit für Nahel" und halten Plakate hoch. Die Mutter des Getöteten hat um diesen "Weißen Marsch" gebeten, als Zug der Trauer, aber auch des "Widerstands". Zum Artikel (SZ Plus)

Volkswagen-Konzern setzt Audi-Chef Markus Duesmann ab. Nachfolger soll ab Anfang September VW-Insider Gernot Döllner werden, wie Audi im Anschluss an eine Aufsichtsratssitzung mitteilt. Zum Artikel

Gebäudeenergiegesetz: "Die Ampel narrt das Parlament". Die Koalition hat das neu formulierte Heizungsgesetz immer noch nicht vorgelegt - die Opposition ist empört. Ein Abgeordneter klagt deshalb sogar in Karlsruhe. Zum Artikel (SZ Plus)

London darf Asylsuchende nicht nach Ruanda abschieben. Die britische Regierung ist vor Gericht mit ihren Plänen gescheitert, Asylsuchende nach Ruanda abzuschieben. Ein Berufungsgericht in London urteilte, das Vorhaben der konservativen Innenministerin Suella Braverman sei rechtswidrig. Zum Artikel

Sky Deutschland stellt Eigenproduktionen ein. Das ist ein Paukenschlag für die deutsche Medienbranche: Der Sender Sky Deutschland will ab 2024 komplett aus der Produktion von fiktionalen Formaten aussteigen und keine eigenen Filme und Serien mehr herstellen. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages:

Bundeswehr in Mali: Bundesregierung muss sich auf rascheren Abzug der 1000 deutschen Soldaten einrichten

Krieg in der Ukraine

Putins Tage der Abrechnung. Nach dem gescheiterten Aufstand in Russland lässt der Kremlchef im Sicherheitsapparat nach Mitwissern suchen. Der berüchtigte General Surowikin soll festgenommen worden sein. Zum Artikel

Ukrainer trainieren für atomaren Notfall. Nach Warnungen vor einem angeblich geplanten russischen Terroranschlag auf das Atomkraftwerk Saporischschja haben vier Regionen im Süden der Ukraine Übungen abgehalten. Der russische General Surowikin wurde angeblich verhaftet. Zum Liveblog