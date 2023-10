Vermisste Deutsche Shani Louk ist tot. Die Mutter geht mittlerweile davon aus, dass ihre Tochter bereits den Überfall der Hamas auf ein Musikfestival am 7. Oktober nicht überlebt hat. Auch Israels Außenministerium bestätigt den Tod der 22-Jährigen. In mehreren israelischen Städten gibt es Luftalarm. Zum Liveblog

Experte: "Die Hamas ist eine erneuerte Version des IS". Die Terrororganisation hat Israel mit dem Massaker am 7. Oktober tief erschüttert. Was treibt die Machthaber im Gazastreifen eigentlich an? Und wer unterstützt sie? Zum Artikel (SZ Plus)

Mob macht in Dagestan Jagd auf Juden. Nach dem Angriff junger Muslime in Dagestan auf ein Flugzeug aus Tel Aviv reagieren Russlands Machthaber zurückhaltend. Wer Schuld hat an den antisemitischen Randalen? Die Ukraine und der Westen, heißt es dort. Zum Artikel (SZ Plus)

Wie Elon Musk mit Starlink Israel provoziert. Der reichste Mann der Welt bietet Gaza sein Satelliten-Internet an - zum Missfallen von Israel. Die Hamas werde Starlink missbrauchen, sagt ein Minister. Zum Artikel

Nachrichten kompakt

AfD-Politiker Halemba festgenommen. Polizisten haben den untergetauchten 22-Jährigen im baden-württembergischen Kirchheim unter Teck gefasst, rund zwei Autostunden von seinem Wohnsitz in Würzburg entfernt. In einem vor der Festnahme aufgenommenen Video kündigt der 22-Jährige an, "unser Volk" werde "schon bald den notwendigen Machtwechsel in der Politik herbeiführen". Zum Artikel (SZ Plus)

Olaf Scholz in Westafrika: "Ich spreche von Partnerschaft". Dem Bundeskanzler geht es in Nigeria um Energielieferungen und Migration, vor allem aber wirbt er um neue Verbündete und Vertrauen. Er will deutlich machen, dass beide Seiten von einer Zusammenarbeit profitieren. Zum Artikel (SZ Plus)

Vier Tote nach Einsturz von Baugerüst in Hamburg. Nachdem ein Gerüst auf einer Großbaustelle in der Hamburger Hafencity in die Tiefe gestürzt ist, behindert ein "Riesen-Mikado" aus Gerüststangen stundenlang die Rettungsarbeiten. Zum Artikel

Ukraine meldet Angriff auf Stützpunkt der russischen Flugabwehr auf der Krim. Das ukrainische Militär spricht von Attacken mit Wasserdrohnen und Raketen. Laut Medienberichten sollen 17 russische Soldaten verletzt worden sein. Aus Moskau gibt es dafür keine Bestätigung. Zum Liveblog

Die Inflation sinkt - aber wie weit noch? Im Oktober lag die Teuerung noch bei 3,8 Prozent. Manche Ökonomen sehen schon ein Ende der Phase extrem steigender Preise. Zum Artikel (SZ Plus)

Was außerdem noch wichtig war