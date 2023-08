Von Martin Tofern

Nachrichten kompakt

Ampel will Zwei-Prozent-Ziel bei Verteidigungsausgaben unbedingt einhalten. Von 2024 an soll Deutschland bei den Verteidigungsausgaben das Nato-Ziel erfüllen. Tatsächlich in jedem Jahr, ohne Rechentricks. Im Gesetzentwurf der Ampel zur Haushaltsfinanzierung geht es zudem um CO₂-Preise - und ums Elterngeld. Zum Artikel (SZ Plus)

Kopfschütteln in der SPD über Faesers Clan-Vorschlag. In den Ländern wundern sich manche über Innenministerin Faesers Vorschlag zu den Clans. Sie wollen, dass die Ministerin mehr für schnellere Rückführungen nicht anerkannter Asylbewerber tut. Faeser hatte vorgeschlagen, Familienmitglieder von kriminellen Clan-Mitgliedern abzuschieben - selbst, wenn sie sich nicht strafbar gemacht haben. Zum Artikel (SZ Plus)

Ein bisschen Tauwetter zwischen Iran und USA. Die US-Regierung und das Mullah-Regime in Teheran haben sich überraschend auf einen Gefangenenaustausch geeinigt - nach Jahren der Funkstille. Gehen die Erzfeinde wieder aufeinander zu? Zum Artikel (SZ Plus)

Ausländische Arbeitskräfte: Gebraucht, aber zu wenig willkommen. Deutschland braucht dringend Arbeitskräfte aus dem Ausland - und hat ihnen auch viel zu bieten. Doch an der Willkommenskultur hapert es noch, wie eine Umfrage zeigt. Zwei Frauen erzählen von ihren Erfahrungen. Zum Artikel (SZ Plus)

Italienische Autorin Michela Murgia ist tot. Die italienische Schriftstellerin und Intellektuelle Michela Murgia ist mit nur 51 Jahren gestorben. Bis zuletzt kritisierte sie die aktuelle Regierung Italiens. Zum Artikel (SZ Plus)

Was außerdem noch wichtig war