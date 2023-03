Nachrichten am 10. März 2023

SZ am Abend

"Das ist das schlimmste Verbrechen in der jüngeren Geschichte unserer Stadt", sagt der Innensenator: Polizeibeamte vor dem Tatort.

Was heute wichtig war.

Von Martin Tofern

Nachrichten kompakt

Neue Fragen zum Waffenrecht nach Amoklauf in Hamburg. Ein ehemaliges Mitglied der Zeugen Jehovas erschießt in Hamburg sieben Menschen und verletzt acht weitere schwer. Der mutmaßliche Täter war Sportschütze und wurde wegen eines anonymen Hinweises nur wenige Wochen vor der Tat kontrolliert. Der Fall wirft Debatten zum Waffenrecht neu auf. Zum Artikel (SZ Plus)

Zweistelliges Milliardenloch im Bundeshaushalt. Bundesfinanzminister Lindner verschiebt die Vorstellung der Eckwerte seines Haushaltsplans im Kabinett. Bundeskanzler Scholz bemüht sich die Wogen in der Koalition zu glätten, aus der Opposition kommt heftige Kritik am Vorgehen der Regierung. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Lindner hat die Etat-Beratungen aus guten Gründen abgebrochen (SZ Plus)

EXKLUSIV Gedenktag zu Terroranschlägen: Opfer rechter Gewalt kritisieren Symbolpolitik. An diesem Samstag lädt die Bundesregierung zum Gedenktag für Opfer terroristischer Angriffe. Doch Hinterbliebene und Überlebende bemängeln, dass sie nicht zu Wort kommen sollen. Zum Artikel

Brüssel und Washington wollen Streit über grüne Subventionen beilegen. Die Förderung klimafreundlicher Industrien in den USA droht Europa wirtschaftlich zu schaden. Ein Ärgernis, das Ursula von der Leyen beim Besuch bei Joe Biden einzudämmen versucht. Sie schlägt einen transatlantischen "Rohstoff-Club" vor, der die gemeinsame Förderung wichtiger Komponenten für Batterien erleichtern soll. Zum Artikel

Katholische Kirche in Deutschland macht Weg für Segensfeiern für homosexuelle Paare frei. Die Feiern sollen ab 2026 möglich sein. Die Bischöfe stimmen einem Beschluss des Synodalen Wegs zu. In der Weltkirche dürfte diese Entscheidung für Unmut sorgen. Zum Artikel

Iran und Saudi-Arabien versuchen eine Annäherung. Das Verhältnis der beiden Staaten ist von geopolitischen und religiösen Konflikten geprägt. Nun wollen sich in einem ersten Schritt die Außenminister beider Länder treffen. Die USA reagieren verhalten. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war

Krieg in der Ukraine: Wo die Front verläuft - Tag 380 (SZ Plus)

Immobilien: Preise für Wohnungen in München sinken drastisch (SZ Plus)

EXKLUSIV Medien: Bertelsmann legt sechs Zeitschriften auf den Wühltisch (SZ Plus)