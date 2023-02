People gather in a subway station being used as a bomb shelter during a Russian rocket attack in Kyiv, Ukraine, Friday, Feb. 10, 2023. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

Von Martin Tofern

Alles zum Krieg in der Ukraine

Selenskij: Russische Angriffswelle fordert auch Nato heraus. Die massiven Angriffe auf die ukrainische Energieversorgung nennt Präsident Selenskij eine "Herausforderung" auch für die Nato, da Raketen den Luftraum Rumäniens verletzt hätten. Die Regierung in Bukarest widerspricht. Zum Liveblog

Pistorius will zehn Milliarden pro Jahr mehr für die Bundeswehr. Der neue Verteidigungsminister hat bei Finanzminister Lindner hinterlegen lassen, dass er deutlich mehr Geld braucht. Auf allen Ebenen steigen die Kosten durch den Krieg. Zum Artikel

MEINUNG Und wenn Putins Nachfolger noch schlimmer ist? Wenn der Kreml-Herrscher stürzt, kann es nur besser werden - das ist der vorherrschende Gedanke im Westen. Wer das glaubt, übersieht jedoch etwas, denn der Nachfolger käme von rechts und würde den Krieg gegen die Ukraine ausweiten. Zum Gastkommentar

Regierung der Republik Moldau tritt zurück. Die moldauische Premierministerin Natalia Gavrilița gibt auf. Die Präsidentin versichert, es sei "nur ein Regierungswechsel". Aber der Druck, den prorussische Kräfte in dem Nachbarland der Ukraine ausüben, ist groß. Zum Artikel

Nachrichten kompakt

Nahrungsmittelvorräte in Nordsyrien gehen aus. Das Welternährungsprogramm fordert eine Öffnung weiterer Grenzübergänge, weil die Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Die Zahl der Toten in in Syrien und der Türkei steigt auf mehr als 22 000. Zum Artikel

Verschlimmern westliche Sanktionen die Not in Syrien? Der Syrische Rote Halbmond fordert, die Maßnahmen gegen das Regime in Damaskus aufzuheben - nur so könnten die Hilfsorganisationen liefern, was die Menschen zum Überleben brauchen. Zum Artikel

Fragen und Antworten: Können Erdbeben vorhergesagt werden?

Bei der Post droht ein unbefristeter Streik. Die Tarifverhandlungen für gut 160 000 Beschäftigte der Deutschen Post sind ergebnislos zu Ende gegangen. Die Gewerkschaft Verdi will nun eine Urabstimmung über einen Arbeitskampf einleiten. Zum Artikel

Zwei Tote bei Terroranschlag in Jerusalem. Ein Mann steuert sein Auto an einer Bushaltestelle in eine Gruppe wartender Menschen. Ein Erwachsener und ein sechs Jahre altes Kind werden getötet, mehrere Menschen verletzt. Zum Artikel

Nahrungsmittelvorräte in Nordsyrien gehen aus. Das Welternährungsprogramm fordert eine Öffnung weiterer Grenzübergänge, weil die Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Die Zahl der Toten in in Syrien und der Türkei steigt auf mehr als 22 000. Zum Artikel

Verschlimmern westliche Sanktionen die Not in Syrien? Der Syrische Rote Halbmond fordert, die Maßnahmen gegen das Regime in Damaskus aufzuheben - nur so könnten die Hilfsorganisationen liefern, was die Menschen zum Überleben brauchen. Zum Artikel

Fragen und Antworten: Können Erdbeben vorhergesagt werden? (SZ Plus)

Nahrungsmittelvorräte in Nordsyrien gehen aus. Das Welternährungsprogramm fordert eine Öffnung weiterer Grenzübergänge, weil die Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Die Zahl der Toten in in Syrien und der Türkei steigt auf mehr als 22 000. Zum Artikel

Verschlimmern westliche Sanktionen die Not in Syrien? Der Syrische Rote Halbmond fordert, die Maßnahmen gegen das Regime in Damaskus aufzuheben - nur so könnten die Hilfsorganisationen liefern, was die Menschen zum Überleben brauchen. Zum Artikel

Fragen und Antworten: Können Erdbeben vorhergesagt werden? (SZ Plus)

Bei der Post droht ein unbefristeter Streik. Die Tarifverhandlungen für gut 160 000 Beschäftigte der Deutschen Post sind ergebnislos zu Ende gegangen. Die Gewerkschaft Verdi will nun eine Urabstimmung über einen Arbeitskampf einleiten. Zum Artikel

Zwei Tote bei Terroranschlag in Jerusalem. Ein Mann steuert sein Auto an einer Bushaltestelle in eine Gruppe wartender Menschen. Ein Erwachsener und ein sechs Jahre altes Kind werden getötet, mehrere Menschen verletzt. Zum Artikel

Die EU verschärft ihre Migrationspolitik. Nach einer hitzigen, nächtlichen Debatte über den Umgang mit illegaler Einwanderung einigen sich die EU-Länder in Brüssel auf eine Abschlusserklärung. Das Fazit: Die Migrationspolitik der EU wird härter, vor allem nach außen. Zum Artikel

EXKLUSIV So soll die Masken-Millionärin Tandler den Fiskus hintergangen haben. Die Erkenntnisse der Steuerfahndung und Staatsanwaltschaft zeigen, wie die PR-Unternehmerin getrickst habe, um möglichst wenig Abgaben zahlen zu müssen. Und wie sie trotz des sich abzeichnenden Reichtums noch 9000 Euro staatliche Corona-Hilfe kassierte. Zum Artikel (SZ Plus)

Biathlon-WM: Herrmann-Wick gewinnt den Sprint von Oberhof. Denise Herrmann-Wick ist neue Weltmeisterin im Sprint. Die Deutsche schlägt die Schwedin Hanna Öberg dank einer fulminanten Schlussrunde. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war