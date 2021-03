SZ am Abend

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Juri Auel

Das Wichtigste zum Coronavirus

Impfkommission empfiehlt Astra-Zeneca-Vakzin nun auch für Ältere. Neue Daten belegen die Wirksamkeit des Impfstoffes auch für Menschen, die älter als 65 Jahre sind. Bislang ist Astra Zeneca in Deutschland nur für Personen von 18 bis 64 Jahren zugelassen, obwohl etwa die Europäische Arzneimittelbehörde das Vakzin auch für höhere Altersgruppen als geeignet einschätzt. Zum Artikel

Exklusiv: Sozialer Status von Corona-Patienten in Deutschland oftmals unbekannt. Die Pandemie trifft manche gesellschaftliche Gruppen stärker als andere. Doch in Deutschland interessieren sich Behörden kaum dafür, wer besonders betroffen und damit auch besonders zu schützen ist. Zum Artikel (SZ Plus)

EU-Behörde prüft russischen Impfstoff. Für das Vakzin Sputnik V ist es ein wichtiger erster Schritt auf dem Weg zu einer Zulassung in der EU. In Ungarn wird der Impfstoff schon verabreicht. Aktuelle Meldungen weltweit Zum Artikel

Biden kritisiert Corona-Lockerungen als "Neandertaler-Denken". In den USA stecken sich weiterhin Zehntausende Menschen am Tag mit dem Coronavirus an. Mehrere Bundesstaaten lockern die Schutzmaßnahmen nun trotzdem - gegen den ausdrücklichen Appell des Präsidenten. Zum Artikel

Lufthansa erleidet Rekordverlust durch Corona-Krise. Die größte deutsche Airline hat 2020 ein Minus von 6,7 Milliarden Euro erwirtschaftet. Lufthansa-Chef Spohr fordert Testen und Impfen statt Quarantäne und Reiseverbot. Zum Artikel

Rückschlag für Corona-Spürhunde. In Finnland erschnuppern Spürhunde seit Monaten erfolgreich Corona-Infizierte am Flughafen. Der Zoll wollte nun eigene Hunde einsetzen, doch die Regierung hat ihr Veto eingelegt. "Es gibt nicht genug Beweise dafür, dass Hunde Covid-19 entdecken können", heißt es als Begründung. Zum Artikel

Wir müssen hier raus. Was junge Menschen denken, die sich gerade trotz Kontaktverbot in größeren Gruppen draußen treffen. Ein Besuch auf den Picknickdecken derjenigen, die es nicht mehr aushalten. Zum Artikel

Auch interessant

Nachrichten kompakt

Exklusiv: Warum der Verfassungsschutz die AfD überwachen möchte. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hält die Begründung für seine AfD-Entscheidung bislang unter Verschluss. Nun zeigt ein Einblick in ein vertrauliches Schreiben die vier zentralen Argumente des Dienstes Zum Artikel (SZ Plus)

Exklusiv: Korruptionsverdacht gegen CDU-Parlamentarier Axel Fischer. Der Bundestagsabgeordnete soll Geld aus Aserbaidschan erhalten haben - als Gegenleistung für politischen Einfluss. Nun hat das Bundeskriminalamt seine Büros durchsucht. Zum Artikel

Peking strotzt vor Selbstbewusstein. In China tritt der alljährliche Nationale Volkskongress zusammen und verabschiedet den Fünfjahresplan. Die Führung will das Land wirtschaftlich unabhängiger machen und politisch durchgreifen - auch in Hongkong. Zum Artikel

Prozess gegen Vater der isolierten Familie in den Niederlande eingestellt. Gerrit Jan van D. soll in Ruinerwold jahrelang seine Kinder isoliert, gequält und missbraucht haben. Nun wird er wegen schlechter Gesundheit freigelassen. Seine Familie beurteilt das unterschiedlich. Zum Artikel

Das hat heute viele interessiert

Brexit: Wenn Recht zu Unrecht wird. London kündigt an, eigenmächtig bestimmte Zollerleichterungen für Nordirland zu verlängern. Die EU-Kommission droht mit rechtlichen Schritten, und in Belfast tun sich alte Gräben auf. Es ist ein Affront, dass die britische Regierung das macht. Aber in der Sache hat der Hasardeur Boris Johnson recht - leider. Zum Artikel

Das Private ist öffentlich. Chrissy Teigen hat 34 Millionen Instagram-Follower, sie war eine der wenigen Personen, denen Joe Biden auf Twitter folgte, und wird am Weltfrauentag mit den wichtigsten Politikerinnen der USA diskutieren. Und ständig fragt sich unsere Stilkolumnistin: Warum eigentlich? Zum Artikel

Das sind die neuen Corona-Beschlüsse. Über 100, unter 100, unter 50: Anhand dieser Werte werden die Corona-Maßnahmen in Zukunft gelockert, können aber auch verschärft werden. Was Bund und Länder beschlossen haben - und wie die Lage in den Landkreisen aussieht. Ein Überblick mit Grafiken. Zum Artikel

Zu guter Letzt

Kettensäge gefällig? Werden die Inhaltsangaben bei Netflix von einer betrunkenen KI geschrieben? Ein Beispiel: "Ihr Ehemann ist tot. Ihre Trauer und ihr Weinglas laufen über. Mit einer neuen Freundin rast sie auf den Abgrund zu." Die lustigsten Teaser bei Netflix (Teil II). Zum Artikel