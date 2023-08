Frauen wählen in Deutschland laut einer Studie seit einigen Jahren deutlich linker als Männer. Am stärksten zeige sich dieser Trend bei jungen Wählerinnen und Wählern zwischen 18 und 24 Jahren, ergab die am Mittwoch veröffentlichte Studie des Soziologen Ansgar Hudde, die in der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie veröffentlicht wurde. So haben bei der Bundestagswahl von 2021 26,2 Prozent der jungen Männer FDP gewählt, aber nur 14,8 Prozent der jungen Frauen. Diese wiederum wählen mit 28,3 Prozent am häufigsten die Grünen, bei den Männern waren dies in der Altersklasse nur 19,7 Prozent. Auch Linke und SPD waren bei den jungen Frauen deutlich beliebter als bei jungen Männern, die wesentlich öfter für die AfD votierten. Die CDU/CSU ist bei den jungen Leuten die einzige Partei mit einer relativ ausgeglichenen Wählerschaft. In den 1950er und 1960er Jahren hatten der Studie zufolge Frauen deutlich konservativer gewählt als Männer.