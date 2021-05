Von Alexandra Föderl-Schmid

Die USA schalten sich als Vermittler in den Nahostkonflikt ein, nachdem zuvor Versuche Ägyptens, eine Waffenruhe zu verabreden, kein Ergebnis gebracht hatten. Zum ersten Mal seit seiner Amtsübernahme im Januar sprach US-Präsident Joe Biden mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas. Biden "betonte sein starkes Engagement für eine Zwei-Staaten-Lösung", gab das Weiße Haus in einer Erklärung bekannt. Der US-Präsident forderte die radikalislamische Hamas zu einem Stopp der Raketenangriffe aus dem Gazastreifen auf Israel auf. In einem Telefonat mit Israels Premierminister Benjamin Netanjahu am Samstagabend betonte Biden zwar das Recht Israels auf Selbstverteidigung, drängte aber auch auf den Schutz von Zivilisten. Biden drückte seine große Besorgnis über die anhaltende Gewalt aus, teilte das Weiße Haus mit. Netanjahu kündigte dessen ungeachtet am Sonntag an, dass die Militäroperationen weiter andauern werden.

Die Gespräche folgten nach dem Bombardement eines zwölfstöckigen Gebäudes in Gaza-Stadt durch die israelische Armee, das als internationales Medienzentrum diente. Von dort arbeiteten Journalisten während ihres Einsatzes im Gazastreifen, die US-Nachrichtenagentur AP und der arabische Sender Al Jazeera hatten dort ihre Büros. Die israelischen Streitkräfte gaben am Samstag eine Stunde vor dem Angriff eine Warnung heraus und begründeten den Angriff damit, dass das Gebäude auch von der Hamas genutzt werde. "Wir stellen fest, dass Israel keine Beweise vorgelegt hat, um seine Behauptung zu untermauern", hieß es in einem Schreiben der Vereinigung der Auslandspresse (FPA) in Israel. Auch die Organisation Reporter ohne Grenzen verurteilte den Angriff. Damit wird die Berichterstattung über die Auswirkungen der israelischen Angriffe im Gazastreifen erschwert.

Trotz der Vermittlungsbemühungen der USA gingen die Kämpfe zwischen militanten Palästinensern und der israelischen Armee am Sonntag weiter. Den siebten Tag in Folge feuerte die Hamas Raketen auf israelisches Territorium, auch im Großraum Tel Aviv mussten wieder Tausende Schutz in Bunkerräumen suchen. Nach Angaben der israelischen Armee gab es mit rund 3000 Raketen noch nie einen so heftigen Beschuss binnen so kurzer Zeit. In Israel kamen nach Behördenangaben zehn Menschen ums Leben, darunter zwei Kinder. Am Samstag gab es auch einen Toten nach einem Raketenbeschuss im Tel Aviver Vorort Ramat Gan.

Die israelische Armee führte nach eigenen Angaben in den vergangenen Tagen rund tausend Angriffe im Gazastreifen aus. Das Militär nahm ein Tunnelsystem unter Beschuss und Hamas-Anführer ins Visier - unter anderem wurde das Haus ihres Anführers Jahia al-Sinwar im Süden des Küstenstreifens bombardiert. Seit Montag seien im Gazastreifen mehr als 188 Menschen getötet worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium am Sonntagnachmittag mit, darunter 55 Kinder. Bei einem Luftangriff am Sonntagmorgen auf ein Haus in Gaza-Stadt sollen mindestens 37 Menschen getötet und Dutzende unter den Trümmern einklemmt worden sein. Auch die EU will sich in den Konflikt einschalten. Für Dienstag wurde eine Sonderberatung der Außenminister angesetzt.