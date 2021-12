Israel hat syrischen Staatsmedien zufolge mit einem Luftangriff Teile einer wichtigen Hafenanlage in Brand gesetzt . Im Containerlager des Mittelmeerhafens der Stadt Latakia seien nach der Attacke mehrere Brände ausgebrochen. Israel lehnte eine Stellungnahme ab. Latakia ist der bedeutendste Handelshafen Syriens. Das syrische Staatsfernsehen sendete Aufnahmen, die Flammen und Rauch im Bereich der Container zeigten. Den Angaben zufolge handelt es sich bereits um den zweiten derartigen Angriff in diesem Monat. Ein israelischer Militärsprecher ließ offen, ob sein Land hinter dem Angriff steckt. Israel hat wiederholt Angriffe gegen angeblich iranische Ziele in Syrien ausgeführt. Dort haben von Teheran unterstützte Streitkräfte, darunter die libanesische Hisbollah, im vergangenen Jahrzehnt Präsident Bashar al-Assad im syrischen Bürgerkrieg unterstützt. Israel sieht die Präsenz Irans im Nachbarland als strategische Bedrohung an.