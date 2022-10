Israelische Sicherheitskräfte haben einen Anführer der einflussreicher werdenden palästinensischen Miliz Löwengrube und vier weitere Menschen bei einer Razzia in Nablus getötet (). Die Sicherheitskräfte drangen in der Nacht zum Dienstag in die Stadt im Westjordanland ein und lieferten sich Gefechte mit Dutzenden Milizionären, zu denen sich Steine werfende Demonstranten gesellten. Es soll mindestens 20 Verletzte geben. Nach palästinensischen Angaben wurde Wadi al-Huh getötet, der bei der Löwengrube für das Herstellen von Rohrbomben und Waffenbeschaffung verantwortlich sein soll. Löwengrube besteht vor allem aus jungen Bewaffneten, die sich unabhängig von Fatah und Hamas sehen. Die Gruppe lieferte sich Gefechte mit Israels Militär. Ein anderes wegen Terror vorbestraftes Milizmitglied kam in der Nacht zum Sonntag bei einer Explosion in Nablus um. Palästinenser beschuldigten Israel, es habe den Mann mit einer Bombe getötet.