Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Was wichtig ist

EXKLUSIV: Gefährliches Insektizid könnte verboten werden. Chlorpyrifos wird vor allem bei Zitrusfrüchten häufig eingesetzt. Doch es kann schon in Kleinstmengen das Hirn von Embryos schädigen. Nun will Deutschland den Stoff EU-weit verbieten lassen - gegen den Widerstand einiger Mitgliedsländer. Von Katrin Langhans

EXKLUSIV: Großerben zahlen kaum Steuern. Bisher unveröffentlichte Daten zeigen: Wer in Deutschland zehn Millionen Euro und mehr erbt, muss deutlich weniger ans Finanzamt abgeben als andere. Manchmal sogar gar nichts. Von Alexander Hagelüken

Maltas Regierungschef kündigt Rücktritt an. Im Januar will Joseph Muscat sein Amt niederlegen. Seine Regierung war durch Ermittlungen zum Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia unter Druck geraten. Zum Bericht von Hannes Munzinger

Trump wird Anhörung zum Impeachment fernbleiben. Das Weiße Haus will in dieser Woche nicht an einer Anhörung des Justizausschusses im Rahmen der Impeachment-Vorermittlungen teilnehmen. Die Demokraten hatten Trump zuvor explizit eingeladen. Zur Meldung

EXKLUSIV / SZ Plus: Brustimplantate einer Firma könnten das Risiko für Krebs erhöhen. Betroffene werden nur schleppend benachrichtigt und aufgeklärt. Der US-Gesundheitsbehörde FDA zufolge gibt es weltweit mittlerweile weit mehr als 500 registrierte Erkrankungsfälle und 33 Todesfälle. Auch in Deutschland sind Frauen betroffen. Von Christina Berndt und Katrin Langhans

Söder und Bouffier wollen Koalitionsvertrag nicht neu verhandeln. Die SPD-Mitglieder haben Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken zum neuen Führungsduo der Partei bestimmt - die beiden wollen eine Nachverhandlung des Koalitionsvertrages. Doch aus der Union kommt bereits deutliche Ablehnung. In der Talkshow "Anne Will" wird den designierten Parteichefs die Kompetenz abgesprochen. Zur TV-Kritik von Thomas Hummel

Was wichtig wird

Beginn der 25. UN-Klimakonferenz in Madrid. Das Pariser Klimaabkommen sieht vor, dass die Staaten spätestens nächstes Jahr ihre Klimaschutz-Zusagen nachschärfen. Das soll jetzt vorbereitet werden. Warum die geplanten Klimaschutz-Mechanismen nicht nur kompliziert sind, sondern sogar bisherige Anstrengungen unterlaufen könnten, berichtet Michael Bauchmüller.

Treffen der EU-Verkehrsminister. Die Minister werden voraussichtlich eine gemeinsame Position zu Fahrgastrechten bei europäischen Bahnen vereinbaren. Unter anderem sollen im Falle höherer Gewalt Bahnunternehmen künftig wie Fluggesellschaften von der Haftung - etwa bei Verspätungen - befreit sein.

"Agrargipfel" bei Kanzlerin Angela Merkel. Eingeladen sind etwa 40 Landwirtschaftsorganisationen. Hintergrund sind anhaltende Proteste von Bauern gegen geplante schärfere Umwelt- und Tierschutzvorgaben.

Frühstücksflocke

Warum bewertet man eigentlich U-Bahn-Stationen? Maria Piendls Meinung kennt man auf der ganzen Welt. Statistisch gesehen haben 1,25 Prozent der gesamten Menschheit Maria in einem Moment der Unsicherheit zu Rate gezogen. Sie hat so viele Bewertungen auf Google Maps geschrieben, wie kaum jemand sonst in Deutschland. Raphael Weiss aus der jetzt.de-Redaktion hat Maria getroffen.