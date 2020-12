Von Julia Hippert

Die News zum Coronavirus

Erstmals in Deutschland mehr als 1000 Tote an einem Tag. Binnen eines Tages haben die deutschen Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) 1129 neue Todesfälle übermittelt, wie aus den RKI-Zahlen vom Mittwochmorgen hervorgeht. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle überschreitet damit zum ersten Mal die Marke von 1000. Außerdem wurden 22 459 Neuinfektionen gemeldet. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechnet mit einer Fortsetzung der Corona-Schutzmaßnahmen über den 10. Januar hinaus. Meldungen aus Deutschland im Überblick

Republikaner vertagen Entscheidung über höhere Corona-Hilfen. Das US-Repräsentantenhaus - in dem die Demokraten die Mehrheit haben - stimmte am Montag für mehr Direkthilfen. Im Senat allerdings - in dem die Republikaner die Mehrheit haben - verzögert sich die Abstimmung. Der republikanische Mehrheitsführer im US-Senat, Mitch McConnell, blockierte am Dienstag den Versuch der Demokraten, ein rasches Votum zu erreichen. Die Einzelheiten

Neue Coronavirus-Variante erstmals in den USA aufgetaucht. Ein junger Mann in Colorado hat sich mit der mutierten Version des Erregers infiziert, die erstmals in Großbritannien nachgewiesen worden war. Die Übersterblichkeit in Russland im November lag bei mehr als 55 Prozent. Weltweite Nachrichten

Der Tod ist nicht genug. In Zittau sterben so viele Menschen, dass das Krematorium nicht mehr hinterherkommt. Und trotzdem streiten sie hier immer noch über die Gefahr der Seuche. Szenen aus einer Stadt an der Grenze. Lesen Sie die Reportage von Christoph Koopmann mit SZ Plus.

Außerdem wichtig

Weitere aktuelle Nachrichten

Trump zieht erneut vor Supreme Court. Die Anwälte von US-Präsident Donald Trump haben einen neuen Versuch unternommen, das Ergebnis der Präsidentenwahl im US-Staat Wisconsin anzufechten. Rechtsexperten bezweifeln, dass der Supreme Court sich überhaupt mit dem Fall befasst. Die Details

THW Kiel gewinnt die Champions League im Handball. Erstmals seit 2013 gewinnt ein deutscher Klub die Königsklasse des Handballs. Im Finale siegt die Mannschaft mit 33:28 - der Favorit aus Barcelona bleibt chancenlos.

Großes Drama um Gabriel Clemens. Der Deutsche scheitert im Achtelfinale der Darts-WM am Polen Ratajski - weil er im entscheidenden Moment gleich sieben Matchdarts vergibt.

Karl Geiger gewinnt beim Skispringen in Oberstdorf. Zu Beginn der Vierschanzentournee führt der Deutsche schon nach dem ersten Durchgang. Auch der zweite Sprung geht weit. Markus Eisenbichler wird nach einem fulminanten zweiten Sprung Fünfter. Mehr dazu

Was wichtig wird

Britisches Parlament stimmt über Brexit-Handelspakt mit der EU ab. Beide Kammern sollen die Vereinbarung innerhalb weniger Stunden abnicken. Schließlich soll Königin Elizabeth II. als Staatsoberhaupt mit ihrer Zustimmung den Vertrag von britischer Seite aus endgültig in Kraft setzen.

Spahn und Wieler informieren über die Corona-Lage zum Jahreswechsel. Neben dem Gesundheitsminister und dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts informiert auch der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Cichutek, über die aktuelle Entwicklung. Schwerpunkte dürften die Infektionszahlen und die gerade angelaufene Impfkampagne sein.

Deutscher Wetterdienst zieht Jahresbilanz. 2020 könnte nach vorläufigen Einschätzungen das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen sein - hinter 2018. Der Trend zeigt sich nicht nur im nationalen Rahmen: Für Europa lag die Durchschnittstemperatur in den ersten zehn Monaten demnach sogar höher als je zuvor.

Frühstücksflocke

Missverstanden. Wenn eine Lehrerin die Hausaufgaben einer Schülerin als "schlampig" bezeichnet, kann das Konsequenzen haben. Eine Tiktok-Nutzerin berichtet, sie sei damals in der Grundschule mit ihrer Mutter zur Schulleiterin gegangen. Sie habe gedacht, die Lehrerin habe sie als "Schlampe" bezeichnet. Weitere amüsante sprachliche Missverständnisse stehen im Text von Magdalena Pulz.