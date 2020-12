Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Von Christoph Koopmann und Philipp Saul

Was wichtig ist

Electoral College bestätigt Bidens Wahl zum US-Präsidenten. Mit 306 zu 232 Stimmen wählen die Wahlleute der Bundesstaaten den Demokraten auch offiziell zum nächsten Präsidenten. Biden fordert Trump auf, seine Niederlage einzugestehen. Auch der Druck auf die Republikaner wird größer, sich vom Amtsinhaber abzuwenden. Trumps Justizminister Barr tritt kurz vor dem Ende seiner Amtszeit zurück. Beim Präsidenten war Barr Medienberichten zufolge in Ungnade gefallen, weil er erklärt hatte, dass er keine Anzeichen für einen umfassenden Wahlbetrug gesehen habe. Mehr Informationen von Alan Cassidy.

USA verhängen Sanktionen gegen Türkei wegen russischer Raketen. Wegen des Einsatzes des russischen Raketenabwehrsystems S-400 verhängen die USA Sanktionen gegen den Nato-Bündnispartner. Das teilt US-Außenminister Mike Pompeo mit. Die Maßnahmen richteten sich gegen die für Rüstungsfragen zuständige zivile Behörde SSB. Betroffen seien auch SSB-Präsident Ismail Demir und drei weitere Mitarbeiter. Mehr dazu

EXKLUSIV Kardinal Marx kritisiert Kardinal Woelki wegen Nichtveröffentlichen von Missbrauchs-Gutachten. Marx macht seinem Kölner Amtsbruder schwere Vorwürfe - und gibt zudem zu erkennen, dass er bei der weiteren Aufklärung des Missbrauchs-Skandals auch den emeritierten Papst Benedikt XVI. nicht zu schonen beabsichtigt. Woelki war Ende Oktober von dem Versprechen abgerückt, ein Gutachten zu veröffentlichen, das den Umgang mit Missbrauchs-Vorwürfen im Erzbistum Köln untersucht. Kardinal Marx nennt Woelkis Rückzieher "verheerend für uns alle". Detlef Esslinger und Annette Zoch berichten.

EXKLUSIV Hochschulen investieren Geld aus Hochschulpakt oft nicht in neue Studienplätze. Die Unis finanzieren aus dem Milliardenprogramm von Bund und Ländern mitunter ein neues Parkhaus, einen Raum der Stille oder ein Sportzentrum - nicht aber den Ausbau des Studienprogramms, wie eigentlich vorgesehen. Das kritisiert der Bundesrechnungshof nun hart, berichtet Bernd Kramer.

Laschet, Merz und Röttgen: Kaum Streit, viel Übereinstimmung. In der Debatte der drei Bewerber für den CDU-Parteivorsitz möchte jeder die Partei irgendwie jünger, weiblicher und digitaler machen. Die Kandidaten sind Profis genug, sich ihre Differenzen vor laufenden Kameras fast nicht anmerken zu lassen, schreibt Boris Herrmann.

Juwelen in Dresden gestohlen - Gesuchter Verdächtiger gefasst. Nach dem spektakulären Juwelendiebstahl aus dem "Grünen Gewölbe" in Dresden vor gut einem Jahr und ersten Festnahmen im November blieb ein verdächtiges Zwillingspaar flüchtig. Nun verhaftet die Polizei einen 21 Jahre alten Mann in Berlin. Mehr Informationen

Die News zum Coronavirus

RKI registriert 14 432 Neuinfektionen binnen eines Tages. Das sind fast 400 mehr als eine Woche zuvor. Die 500 gemeldeten Todesfälle bedeuten den dritthöchsten Wert seit Beginn der Pandemie. Meldungen aus Deutschland im Überblick

Ökonomen sind trotz Lockdown optimistisch. Die strengen Beschränkungen kämen zur richtigen Zeit, sagen die Wirtschaftsweisen. Nach einer Art Winterschlaf könne die Wirtschaft im Januar wieder starten. Einzelhändler verlangen mehr finanzielle Hilfe, die Bundesregierung lehnt Nachbesserungen aber ab. Von Cerstin Gammelin

Wiesnwirte ziehen wegen Corona-Verlusten vor Gericht. Eine Versicherung von gleich sieben Zelten weigert sich zu zahlen - angeblich mit einer verblüffenden Begründung: Das Oktoberfest sei gar nicht abgesagt worden. Mehr dazu von Franz Kotteder

Außerdem wichtig

Was wichtig wird

Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie. Gesundheitsminister Spahn (CDU), RKI-Präsident Wieler, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Buyx, und die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek sprechen in der Bundespressekonferenz über die Lage vor Weihnachten.

Entscheidung des türkischen Verfassungsgerichts zu Kavala erwartet. Der türkische Kulturmäzen Osman Kavala ist seit drei Jahren inhaftiert. Trotz eines Freispruchs im Februar blieb er wegen eines neuen Haftbefehls im Gefängnis. Wegen der andauernden Haft hatte sich Kavala an das türkische Verfassungsgericht gewendet. Über diese Beschwerde wird nun eine Entscheidung erwartet.

EU-Kommission stellt Gesetzesvorschläge für digitale Dienstleistungen und für digitale Märkte vor. Damit will die Brüsseler Behörde erreichen, dass Online-Plattformen mehr Verantwortung für die Inhalte übernehmen, die über sie verbreitet werden. Zudem soll sichergestellt werden, dass Tech-Giganten wie Google und Amazon andere Unternehmen nicht durch unfaires Verhalten benachteiligen. Es ist eines der Schlüssel-Vorhaben der EU-Kommission von Präsidentin Ursula von der Leyen. EU-Staaten und Europaparlament müssen anschließend noch über die neuen Vorschläge verhandeln.

Frühstücksflocke

Gesucht: Jagdschein und Balletterfahrung. Im kommenden Jahr soll der Film "Spencer" im Münsterland gedreht werden. In der Produktion, die Prinzessin Dianas Mädchennamen trägt, geht es um ein Weihnachtsfest auf dem Landsitz der britischen Königsfamilie Anfang der 90er-Jahre. Für den Hofstaat werden jetzt Hunderte Kleindarsteller und Komparsen gesucht - die mit blaublütigem Aussehen überzeugen. Mehr dazu von Franziska Osterhammer