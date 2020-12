Von Philipp Saul

Aktuelle Nachrichten

US-Kongress will Trumps massiven Truppenabzug aus Deutschland vorerst stoppen. Das geht aus dem Entwurf für das Gesetzespaket zum US-Verteidigungshaushalt hervor, auf den sich Demokraten und Republikaner verständigten. Der Präsident hat allerdings ein Veto-Recht. Zur Meldung

EXKLUSIV Ladepunkte in Deutschland: Berlin löst München als E-Auto-Hauptstadt ab. Mit 1355 öffentlichen Stationen übernimmt Berlin die Spitze, auch Hamburg schneidet gut ab. Im Bundesländervergleich liegt allerdings der Süden weiter deutlich vorne: Bayern führt vor Baden-Württemberg. Die Politik tut sich aber weiter schwer, den Ausbau der Elektromobilität zu beschleunigen. Mehr Informationen von Markus Balser

Europa League: Hoffenheim spielt Remis in Belgrad, Leverkusen gewinnt in Nizza. Die TSG kommt mit dem 0:0 als Gruppensieger weiter. Mehr dazu. Dank des 3:2-Sieges steht auch Bayer in der nächsten Runde. Platz eins in der Gruppe ist noch möglich. Zum Spielbericht

Die News zum Coronavirus

RKI meldet 23 449 Neuinfektionen - knapp unter Höchststand. Auch die täglichen Todeszahlen liegen mit 432 Verstorbenen erneut sehr hoch. Kinder bis fünf Jahre infizieren sich Familienministerin Giffey zufolge am seltensten mit dem Coronavirus - Kitas seien "keine Infektionstreiber", so die SPD-Politikerin. Meldungen aus Deutschland im Überblick

Italien meldet so viele Todesfälle wie noch nie an einem Tag. Fast 1000 Opfer registrieren die Behörden. Der Pharmakonzern Pfizer senkt wegen Verzögerungen beim Ausbau der Lieferkette das Auslieferungsziel für seinen Impfstoff von 100 Millionen auf 50 Millionen Dosen in diesem Jahr. Aktuelle Meldungen weltweit

EXKLUSIV Kindeswohlgefährdungen während strenger Corona-Maßnahmen seltener gemeldet. Erst mit Beginn der Lockerungen stiegen die Meldungen wieder stark an. Verletzungen wurden wieder sichtbar, als Kitas und Schulen öffneten. Der fünf Jahre alte Fabio soll vom Freund seiner Mutter getötet worden sein. Sein Fall zeigt, wie gefährlich es sein kann, wenn im Lockdown die Kitas schließen und keine Erzieherin mehr hinschaut. Von Arne Hell und Lena Kampf (SZ Plus)

Außerdem wichtig

Was wichtig wird

Justiz-Ausschuss des Thüringer Landtags entscheidet voraussichtlich über Immunitätsaufhebung. Erwartet wird, dass über die Aufhebung der Abgeordneten-Immunität von Ministerpräsident Ramelow (Linke) und AfD-Fraktionschef Höcke entschieden wird. Gegen beide will die Staatanwaltschaft nach Anzeigen ermitteln - wegen des Verdachts der Beleidigung bei Ramelow und des Verdachts der Volksverhetzung bei Höcke.

Verschärfte Corona-Maßnahmen in mehreren Ländern Europas. In den österreichischen Bundesländern Tirol, Vorarlberg und Wien beginnen mehrtägige Massentests. In Wales müssen ab Freitagabend Pubs und Restaurants ab 18 Uhr schließen und dürfen keinen Alkohol mehr verkaufen. Auch die Türkei verschärft die Ausgangssperren: Sie treten am Freitag um 21 Uhr für das gesamte Wochenende in Kraft und enden erst am Montag um 5 Uhr.

Urteil im Korruptionsprozess gegen ehemaligen österreichischen Finanzminister Grasser. Der Politiker soll 2004 beim Verkauf von etwa 60 000 Bundeswohnungen einem privaten Investor den entscheidenden Tipp über die notwendige Höhe eines Kaufpreises gegeben haben, um einen Mitbieter auszustechen. Den insgesamt 15 Angeklagten drohen jeweils bis zu zehn Jahren Haft. Grasser bestreitet die Vorwürfe.

Autorengespräch: Brauchen wir die "Vereinigten Staaten von Europa"? Wir brauchen mehr Europa, findet SZ-Autor Thomas Kirchner. Aber nicht überall. Diskutieren Sie mit ihm von 13 Uhr an live. Schreiben Sie uns jetzt schon Ihre Meinung oder Ihre Frage.

Frühstücksflocke

Wenn in der Corona-Zeit nur noch lachen hilft. Es gibt Situationen im Leben, die hält man nur aus, wenn man sich selbst nicht so ernst nimmt. Zur Aufmunterung haben wir für Sie unsere nervigsten Corona-Momente gesammelt - die sich mit einem Schmunzeln doch irgendwie ertragen ließen. Zum Text