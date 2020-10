Von Matthias Kohlmaier

Die News zum Coronavirus

Spahn will dauerhaft Sonderrechte. Der Bundesgesundheitsminister plant ein Gesetz, das seinem Ministerium im Fall einer "epidemischen Lage von nationaler Tragweite" umfangreiche Eingriffe erlauben soll. Eigentlich würden die aktuellen Befugnisse Ende März auslaufen. Der Entwurf wird unter anderem von den Grünen scharf kritisiert. Von Kristiana Ludwig

Trump: Wissenschaftler hätten uns in "massive Depression" geführt. Der US-Präsident rechtfertigt seinen Widerstand gegen den Rat von Wissenschaftlern in der Pandemie. Italien verschärft zum dritten Mal in weniger als zwei Wochen die Vorschriften zum Coronaschutz für die etwa 60 Millionen Bürger. Meldungen aus aller Welt

In Bayerns Hotspots gilt Maskenpflicht am Arbeitsplatz. Die Staatsregierung hat die neue Corona-Verordnung überarbeitet und ergänzt: Demnach müssen Arbeitnehmer die Maske überall tragen, wo sie "nicht zuverlässig" 1,5 Meter Abstand halten können. Die Sieben-Tage-Inzidenz in München steigt derweil auf 69,5. Die zweite Bürgermeisterin Habenschaden nennt die Entwicklung "besorgniserregend".

Außerdem wichtig:

Weitere aktuelle Nachrichten

Wahrscheinlichkeit von Brexit ohne Abkommen wächst. Die Chefunterhändler aus London und Brüssel haben sich dennoch für diesen Montag zu einer Videokonferenz verabredet, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Ohne Freihandelsabkommen würden vom 1. Januar an Zölle und Zollkontrollen eingeführt. Die Unternehmen stellen sich bereits auf einen harten Bruch ein. Von Caspar Busse und Alexander Mühlauer

Nordzypern: Zwei-Staaten-Befürworter Tatar gewinnt Präsidentenwahl. Die Wähler stimmten mit 51,7 Prozent der Stimmen für den bisherigen Regierungschef Tatar. Sein Herausforderer Akinci setzt sich für eine Wiedervereinigung der geteilten Mittelmeerinsel ein. Mehr dazu

Demonstrationen in Chile schlagen in Gewalt um. Am Jahrestag der heftigen Proteste gegen soziale Ungleichheit in dem südamerikanischen Land kommt es erneut zu Ausschreitungen. Augenzeugen berichteten von Plünderungen und gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei. In der Hauptstadt Santiago werden zwei Kirchen in Brand gesteckt. Zur Nachricht

Bundesliga: Schalke spielt 1:1 gegen Union Berlin. Damit bleibt Schalke 04 in den letzten 20 Bundesligapartien ohne Sieg. Auch, dass der Klub am Sonntagabend gegen Berlin immerhin einen Punkt holt, macht die Sache nicht unbedingt besser, analysiert Philipp Selldorf.

Was wichtig wird

Integrationsgipfel als Videokonferenz. Bundeskanzlerin Merkel berät mit etwa 130 Vertretern aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Politik und Sport über aktuelle Themen und Vorhaben der Integrationspolitik. Bei den Gesprächen geht es unter anderem um digitale Formate der Sprachförderung und Beratung, die verbesserte Anerkennung von ausländischen Berufs- und Bildungsabschlüssen und die Förderung von frühkindlicher Bildung.

Merkel spricht bei Asien-Konferenz der deutschen Wirtschaft. Im Vordergrund dürften die wirtschaftspolitischen Beziehungen Deutschlands und der Europäischen Union zu China stehen. Die EU hatte Mitte September von China weitreichende Zugeständnisse vor einem Abschluss der Verhandlungen über ein geplantes Investitionsabkommen gefordert.

EU-Minister beraten über Agrarreform und Ostsee-Fangquote. Die Landwirtschaftsminister verhandeln in Luxemburg über die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der kommenden Jahre. Eine solche Reform hatte die EU-Kommission 2018 vorgeschlagen. Demnach sollen die Staaten unter anderem mehr Freiheiten bekommen, wie sie eine Reihe vorgegebener Ziele erreichen wollen - etwa die Erhaltung der Natur, Klimaschutz und die Sicherung der Lebensmittelqualität.

Fortsetzung Prozess gegen mutmaßlich rechtsextremen Kripo-Beamten. In dem Prozess gegen den Mann, der in seinem Büro Hakenkreuze und Hitlerbilder aufgehängt hatte, könnte neben den Plädoyers auch das Urteil fallen. Er soll gegen einen anderen Beamten wegen eines rassistischen Chats ermittelt, aber kein Strafverfahren eingeleitet haben.

Frühstücksflocke

Die Wiederentdeckung der Spontaneität. Ein Pandemie-Geburtstag, bevor die Zahlen wieder nach oben schnellen: Das negative Testergebnis kommt kurz vor den Gästen. Und die sind, Corona sei Dank, ziemlich spontan. Über ihre "ganz normale" kleine Geburtstagsfeier schreibt Anna Fischhaber in der neuen Folge der "Alles Gute"-Kolumne.