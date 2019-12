Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Tories triumphieren bei Wahlen in Großbritannien. Die Konservative Partei von Premierminister Johnson gewinnt die absolute Mehrheit der Sitze. Labour-Chef Corbyn kündigt nach der Niederlage seinen Rückzug an. Die neuesten Entwicklungen können Sie hier nachlesen. Johnson hatte leichtes Spiel, kommentiert Stefan Kornelius.

EU einigt sich auf Klimaneutralität bis 2050. Polen und Tschechien hatten bis spät in die Nacht ihre Zustimmung verweigert. Die beiden Länder sollen nun Ausnahmeregelungen bekommen. Zur Meldung

Ex-Bank-Manager in Cum-Ex-Skandal festgenommen. Die Justiz greift in Deutschlands größtem Steuerskandal immer härter durch. Zwei frühere Manager der insolventen Maple Bank wurden wegen Fluchtgefahr festgenommen. Zum Bericht von Klaus Ott

USA testen ballistische Rakete. Die USA hatten in diesem Jahr bereits einen Marschflugkörper getestet, was unter dem INF-Vertrag verboten gewesen wäre. Der Vertrag zum Verzicht auf landgestützte Mittelstreckensysteme ist ist seit August nicht mehr gültig, weil die USA und deren Nato-Partner überzeugt sind, dass Russland ihn seit Jahren verletzt. Zur Nachricht

Gladbach scheidet aus Europa League aus. Gegen Basaksehir verliert der Bundesligist 1:2 (1:1). Ein Unentschieden hätte zum Weiterkommen gereicht. Eintracht Frankfurt zieht trotz einer 2:3 (2:1)-Niedelage gegen Vitoria Guimarães in die K.o.-Runde ein. Auch der VfL Wolfsburg steht nach einem Sieg gegen AS Saint-Etienne im Sechzehntelfinale. Die Details

Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs. Kanzlerin Merkel und ihre Regierungskollegen schließen ihr Treffen in Brüssel ab. Themen des zweiten Tages sind die Eurozonenreformen sowie der Brexit nach dem Ausgang der britischen Parlamentswahl. Es ist der erste Gipfel mit dem neuen EU-Ratspräsidenten Michel und der neuen EU-Kommissionschefin von der Leyen. Von SZ-Autoren

Geplanter Abschluss der 25. UN-Klimakonferenz. Das Klimaabkommen von Paris sieht vor, dass die Staaten spätestens nächstes Jahr ihre Klimaschutz-Zusagen nachschärfen. In Madrid soll das vorbereitet werden. Die Staaten verhandeln zudem, wie CO2-Verschmutzungsrechte international gehandelt werden sollen und wie durch Dürren und Stürme verursachte Klimaschäden finanziert werden.

BGH urteilt über Eltern-Kind-Zentrum in Wohnanlage. Es geht um den Münchner Familien-Treff "Elki". Das Zentrum wird von einem Verein in einem Wohnhaus betrieben, in dem neben Wohnungen nur ein Laden mit Lager vorgesehen ist. Die Eigentümer der Wohnung darüber haben dagegen vor dem Landgericht erfolgreich geklagt.

Das sind alles Muskeln. Seekühe sehen fett aus, sind es aber nicht. Jedes Jahr treffen sich am Golf von Mexiko Freiwillige, um ein paar Hundert der Tiere aus dem Wasser zu heben - das dient der Forschung und erfreut Touristen. Von Tom Noga