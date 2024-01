Israelische Staatsangehörige können bis zum 26. April visumfrei in Deutschland bleiben, auch wenn sie länger als drei Monate hier sind. Ein Aufenthaltstitel sei vorübergehend nicht erforderlich, teilte das Bundesinnenministerium am Montag mit. "Die barbarischen Terrorangriffe der Hamas auf Israel am 7. Oktober haben uns zutiefst erschüttert", sagte Innenministerin Nancy Faeser (SPD): "Wir lassen die Menschen in Israel nicht alleine - und wir wollen auch diejenigen unterstützen, die angesichts des Terrors der Hamas für einige Zeit bei Freunden und Familien in Deutschland leben." Grundsätzlich können sich israelische Staatsangehörige 90 Tage visumsfrei in Deutschland aufhalten.