In Myanmar nehmen die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen der Militärjunta und den für Autonomie und Demokratie kämpfenden ethnischen Minderheiten an Intensität zu. Am Dienstag eroberte die Miliz "Karen National Liberation Army" (KNLA) nahe der Grenze zu Thailand einen Stützpunkt der Armee, wie das Karen Information Center (KIC) auf Facebook berichtet. Bereits am Montag kamen 15 Soldaten der Armee bei Kämpfen mit der Miliz "Chinland Defense Force" in Myanmars westlichem Teilstaat Chin an der Grenze zu Indien und Bangladesch ums Leben. Das teilte die "Chin Human Rights Organization" mit. Die "Chinland Defense Force" war erst am 4. April von Gegnern des Militärregimes gegründet worden.