6. August 2019, 22:08 Uhr Mosambik Friedensabkommen unterzeichnet

Die langjährigen Konfliktparteien in Mosambik haben ein neues Friedensabkommen unterzeichnet. Präsident Filipe Nyusi und der Chef der wichtigsten Oppositionspartei Renamo, Ossufo Momade, sagten bei der Zeremonie in Maputo am Dienstag beide zu, friedlich an der für den 15. Oktober geplanten Wahl teilzunehmen. Bundesaußenminister Heiko Maas würdigte die Unterzeichnung als wichtigen Schritt hin zu einem Ende des gewaltsamen Konflikts. "Nun geht es darum, den Friedensvertrag auch umzusetzen", erklärte er. Die EU wurde von der Außenbeauftragten Federica Mogherini vertreten. Im 15-jährigen Bürgerkrieg in Mosambik kamen etwa eine Million Menschen um. Offiziell beendet wurde er 1992, doch die Feindseligkeiten flammten mehrfach wieder auf. Noch vor der Wahl, im September, wird Papst Franziskus Mosambik besuchen.