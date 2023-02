Die Ocean Viking hat 84 Flüchtlinge und Migranten im Mittelmeer gerettet. Wie die Organisation SOS Méditerranée am Dienstag auf Twitter mitteilte, handelt es sich bei 58 der Überlebenden um Minderjährige ohne Begleitung. Demnach wurden die Menschen aus einem überfüllten Schlauchboot in internationalen Gewässern vor Libyen an Bord genommen. Viele von ihnen seien dehydriert und unterkühlt. Zuvor hatte am Montag die von "Ärzte ohne Grenzen" betriebene "Geo Barents" ebenfalls in internationalen Gewässern vor der libyschen Küste 48 Schutzsuchende gerettet. Wie die Hilfsorganisation auf Twitter mitteilte, haben die italienischen Behörden dem Schiff kurz nach dem Einsatz den vom Rettungsort weit entfernten norditalienischen Hafen Ancona zugewiesen.

Das Mittelmeer zählt zu den tödlichsten Fluchtrouten weltweit.