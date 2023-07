Die SPD wird sich laut ihres Parteivorsitzenden Lars Klingbeil im nächsten Jahr für eine zusätzliche Erhöhung des Mindestlohns einsetzen. "Wir werden dafür sorgen, dass Deutschland die Europäische Mindestlohnrichtlinie im nächsten Jahr umsetzt", sagte Klingbeil der Bild am Sonntag. Der Mindestlohn könne dann noch einmal weiter ansteigen. "Bei einer vollständigen Umsetzung wären das laut Experten zwischen 13,50 und 14 Euro", sagte der SPD-Politiker. Klingbeil kritisierte die geplante Erhöhung des Mindestlohns von derzeit 12 Euro auf zunächst nur 12,41 Euro als ungenügend. "Das Leben ist teurer geworden, deshalb brauchen wir generell höhere Löhne im Land", sagte Klingbeil. "Ich bin erschrocken darüber, dass die Arbeitgeber-Seite nicht sieht, wie die Lebensrealität von vielen Millionen Arbeitnehmern in diesem Land ist: Die Inflation frisst die Löhne auf, sie müssen überlegen, was sie sich am Monatsende überhaupt noch leisten können."