Die Bundesregierung will der Ukraine mit einer umfangreichen Lieferung von Luftabwehrsystemen, Panzern und Munition militärisch über den Winter helfen. Dabei soll das in der vergangenen Woche zugesagte zweite Luftverteidigungssystem Patriot neben Feuerleitstand und Radargerät acht weitere Startgeräte und mehr als 60 Lenkflugkörper umfassen, teilte das Verteidigungsministerium am Dienstag mit. Zusätzlich liefere Deutschland im Oktober weitere Iris-T-Systeme und drei Flugabwehrkanonenpanzer vom Typ Gepard. Das Luftverteidigungspaket habe einen Wert von rund einer Milliarde Euro. In den nächsten Wochen treffen zudem zehn Kampfpanzer Leopard und weitere Fahrzeuge, Waffen und Munition in der Ukraine ein.