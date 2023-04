Der Kriegsberichterstatter und Blogger mit dem Pseudonym Wladlen Tatarskij ist am Sonntag bei einer Explosion in einem Café im Zentrum von Sankt Petersburg getötet worden. Der 40-jährige, der aus dem Donbass in der Ostukraine stammt, sei auf der Stelle tot gewesen, berichtete die Staatsagentur Tass. Weitere 30 Menschen seien bei der Detonation des Sprengsatzes verletzt worden, sechs von ihnen schwer. Die russische Nachrichtenagentur Interfax berichtet bereits von einer Festnahme: Eine junge Frau, Jahrgang 1997, soll wegen des Verdachts auf Mord festgenommen worden sein. Eine offizielle Bestätigung gebe es jedoch nicht, so Interfax.

Tatarskij, dessen richtiger Name Maxim Fomin lautet, hatte nach Medienberichten am Sonntag zu einem "patriotischen Abend" in das Café "Stritfud-Bar No.1" eingeladen. Das Lokal steht in Verbindung zu Jewgenij Prigoschin, dem Chef der berüchtigten Söldnertruppe Wagner, wie Prigoschin selbst über Telegram mitteilen ließ. Er habe das Café einer "patriotischen Bewegung" überlassen, die es wiederum für verschiedene Veranstaltungen genutzt habe.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler sei der Sprengsatz in einer Büste eingebaut gewesen, die Tatarskij bei dem Treffen als Geschenk überreicht wurde, hieß es aus Moskau. Das Geschenk - Augenzeugen berichteten von einer vergoldeten Büste des Militärbloggers - sei ihm von einer jungen Frau überreicht worden, schrieben örtliche Medien. Im Netz zirkuliert ein nicht verifiziertes Video, das zeigen soll, wie Tatarskij diese entgegennimmt.

Der Blogger und Kriegsberichterstatter hatte von 2014 an zunächst als prorussischer Aufständischer im Donbass gekämpft, ehe er sich dem Journalismus zuwandte. Er verbreitete in seinem Blog Videos vom Frontgeschehen in der Ukraine und gab zuletzt jungen russischen Soldaten Tipps, wie sie sich in den vordersten Linien verhalten sollten. Er soll mehr als 560.000 Anhänger auf Telegram haben.