Erstens, zweitens, drittens, viertens. Jens Wientapper ist ein strukturierter Mann. Er hat lange nachgedacht und dann aufgeschrieben, warum er keine Lust mehr hat. Vier Jahre lang hat er Flüchtlinge ehrenamtlich in Deutsch unterrichtet, damit ist Schluss. Weil er enttäuscht ist, vor allem von Geflüchteten und dem, was von ihnen zurückkam. Die Geschichte des Asylhelfers Wientapper erzählt vom gestörten Geben und Nehmen, sie wirft grundsätzliche Fragen auf: Muss man Flüchtlinge verpflichten, Deutsch zu lernen? Soll man einem, der sich gar nicht bemüht, Geld abziehen? Und überhaupt, was darf man als Gegenleistung von den Aufgenommenen erwarten?

Wientapper ist 77 Jahre alt, er hat als Diplom-Kaufmann in leitender Position gearbeitet, wohnt mit seiner Frau in Essen in einer Wohnung voller Bücher, hat zwei Kinder und fünf Enkel. Mit seiner Biografie ist er typisch für die Gruppe der Engagierten: gebildet, gut situiert, sozial vernetzt, nicht berufstätig, kundig im Organisieren. Er ist einer der Ehrenamtlichen, die seit Jahren in Kontakt mit der SZ sind. Sachlich und empathisch hat er berichtet, wie er im Sommer 2015 anfing, in einem Zeltlager Deutsch zu unterrichten und weitere etwa 20 Lehrer zu koordinieren. Wie schwer es war, Lehrbücher und Räume aufzutreiben. Eines Tages, die Flüchtlinge sind längst besser untergebracht, ruft er in der SZ-Redaktion an. Er wolle sich "abmelden" als Helfer, aber nicht, ohne seinen Schritt zu begründen, sagt er und lädt zu einem Gespräch bei sich zu Hause ein.

"Es sind vier Enttäuschungen", sagt Wientapper dort. Vor sich auf dem Esstisch hat er Tabellen, Papiere und Notizen liegen. Punkt eins: "Das geringe Engagement, Deutsch zu lernen." Von anfangs etwa 400 Flüchtlingen im Camp hätten 80 Prozent Interesse an einem Kurs angemeldet. Gekommen seien aber nur zehn Prozent, und nur die Hälfte von ihnen regelmäßig. Das liege nicht an einer bestimmten Nationalität, die Flüchtlinge kamen von überall her. Er wisse, dass Deutsch einigen zu schwer sei und manche aus Angst vor Abschiebung keine Ruhe zum Lernen finden. Doch er vermutet noch einen anderen Grund, denn er hat mal diesen Satz gehört: "Ich komme in Essen doch gut mit Arabisch zurecht." In der Stadt leben viele Tausend Arabischsprachige, da brauche man kein Deutsch. "Parallelgesellschaft", sagt er und klingt besorgt.

Wientapper ist politisch links sozialisiert, er engagiert sich kommunal und gesellschaftlich, war Leistungssportler, deutscher Jugend- und Seniorenmeister im Badminton. "Ein Sportler gibt nicht so schnell auf", sagt er, das gelte auch für die Arbeit mit Flüchtlingen. Vor ein paar Monaten hätten AfD-Anhänger ihn noch als "Gutmenschen" beschimpft.

Enttäuschung Nummer zwei: "Mangelnde Eigeninitiative" steht auf seinem Blatt. Viele seiner "Schüler" haben ihm zu wenig Bereitschaft gezeigt, mal ein deutsches Buch zu lesen oder selbständig aufs Amt zu gehen. Stattdessen immer wieder diese Frage: Kannst du mir helfen? Wenn man ständig helfe, entspreche das zwar dem natürlichen Reflex, aber: "Das ist falsch." So bremse man die Selbständigkeit und damit die Integration. "Wir haben viel zu viel geholfen, anstatt zu sagen: Schaut erst mal im Internet nach, fragt Mitbewohner oder Freunde."

Detailansicht öffnen Eine Studentin unterrichtet an der Uni Würzburg geflüchtete junge Männer. Eine Gruppe übt sich im Präsens, die andere in den Uhrzeiten. (Foto: imago/epd)

Er verstehe es, wenn jemand nach einer Flucht seine Ruhe haben wolle, sagt Wientapper. Aber muss man ihm dann Geld geben für die kulturelle Teilhabe? Wäre es nicht sinnvoll, einen kleinen Teil der Sozialleistungen ans Deutschlernen, an die Integration zu knüpfen? "Das wäre ein Anreiz", sagt Wientapper. Im Hartz-IV-System sind solche Zielvereinbarungen möglich, die Sanktionen dazu hat das Verfassungsgericht aber gerade eingeschränkt.

Was darf man von Flüchtlingen an Lerneifer, an Gegenleistung erwarten? Diese Frage schwebt auch über Wientappers dritter Enttäuschung. "Ich habe zu selten erlebt, dass einer sagt: Hey, ich möchte auch mal für euch was tun." Er hätte sich gewünscht, dass "seine" Flüchtlinge mehr zurückgegeben hätten an die Gesellschaft. In einer Kita helfen oder bei der Nachmittagsbetreuung in einer Schule, das wäre eine Form der Wertschätzung der empfangenen Unterstützung. "Wir müssen es ihnen vielleicht mal sagen" - dass es gut ankomme in Deutschland, wenn einer, dem gegeben wird, auch etwas zurückgibt.

Dem Ex-Helfer Wientapper ist klar, dass er von subjektiven Eindrücken berichtet. Immer wieder betont er, dass er mit seiner Enttäuschung nicht die Flüchtlinge meint, nach dem Motto: Alle sind bequem und undankbar. Aber diskussionswürdig seien seine Erfahrungen schon, findet er. Über seinem Schreibtisch hängt eine Postkarte mit dem Satz: "Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser." Seine Frau habe sie ihm geschenkt, sagt Wientapper und grinst. "Ich verstehe bis heute nicht, was sie mir damit sagen wollte." Er mag Ironie und verträgt Widerspruch.

Ehe dieser kommt, noch zum vierten Punkt auf der Liste, einem politischen. Wientapper hat über Jahre, wenn man mit ihm über Helferfrust sprach, betont, dass er sich ganz auf den Unterricht konzentriere: "Sollen die da oben in der Politik doch machen, was sie wollen, wir machen unseren Job." Diese Abgrenzung hat auf Dauer doch nicht funktioniert. Ja, er sei enttäuscht, vor allem von lokalen Politikern und der Verwaltung, weil sie Ehrenamtliche nicht stärker unterstützt hätten.

Eins, zwei, drei, vier - was ist dran? Eine aktuelle, fundierte Studie zur Frustration von Helfern fehlt. Sicher aber ist: Immer noch engagieren sich unzählige, doch ihre Zahl geht zurück. Nach der Welle der Hilfsbereitschaft in den Jahren 2015 und 2016, als Millionen anpackten, ist das normal. Ebenso bekannt ist, dass inzwischen viele ehemals reine Helfer sich politisch für ein besseres Asylsystem engagieren.

Der Politikwissenschaftler Olaf Kleist beschäftigt sich mit Flüchtlingshilfe am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung in Berlin. Er könne verstehen, wenn sich einer wie Wientapper aus seinem subjektiven Erleben heraus zurückziehe, sagt Kleist. Allerdings würde er Integrationsbereitschaft nicht allein am Deutschlernen messen. Es sei normal, dass viele Zugewanderte zunächst an ihre Community andocken, wo sie ohne Deutsch klarkämen. Fehlende Lernbereitschaft sanktionieren? Das würde nicht als Anreiz wirken. "Ich verstehe den Impuls eines Helfers: Ich stecke so viel Energie rein, dann erwarte ich auch, dass der andere sich bemüht." Aber man müsse jeden Angekommenen als Person respektieren, die selbst entscheidet, was sie lernen will.

Detailansicht öffnen Jens Wientapper, 77, hat sich als Helfer „abgemeldet“. (Foto: oh)

Haci-Halil Uslucan, Integrationsforscher an der Uni Duisburg-Essen, wirbt um Verständnis dafür, dass nicht jeder Unterricht funktioniert: weil viele Flüchtlinge keine Akademiker seien und eine andere Art des Lernens kennen. Weil sie durch Traumatisierung gehandicapt seien oder etwas nicht verstehen, sich aber nicht trauten, es zu sagen. Flüchtlinge undankbar zu finden, wenn sie sich in den ersten Jahren hier nicht für andere engagieren, hält er für ein Missverständnis: "Sie müssen erst mal selbst ankommen." Und in einigen Herkunftsländern sei es üblich, im familiären Umfeld zu helfen, ganz selbstverständlich sei das. Engagement in Vereinen oder Initiativen, wie es in Deutschland verbreitet ist, sei vielen Migranten dagegen fremd.

Von Geflüchteten eine Gegenleistung zu erwarten, widerspricht für Olaf Kleist der Idee des ehrenamtlichen Helfens, das nun mal nicht als "Tauschgeschäft" angelegt sei. Dazu komme, dass bei den meisten Flüchtlingen anfangs die Basis fürs Helfen fehle, weil sie noch in unsicheren Verhältnissen leben. Kleist rät, sich über einzelne "Gegenleistungen" einfach zu freuen, sie aber nicht zu erwarten.

Mehr erwarten dürfe man dagegen von Gesellschaft und Politik: "Es fehlt ganz viel Dankbarkeit", sagt Kleist. Viele Helfer vermissten eine Wertschätzung jenseits der Sonntagsreden. Das beginne ganz oben in der Politik, in Berlin, und reiche bis in den Alltag: wann zum Beispiel eine Behörde auf eine E-Mail eines Helfers antwortet und in welchem Ton.

Der Besuch bei Jens Wientapper endet mit einer Fahrt zu einer früheren Unterkunft, wo er unterrichtet hat, es ist eine Art Abschiedstour. Er wolle sich als Rentner keinesfalls zur Ruhe setzen, sondern sich künftig im Behindertensport engagieren, natürlich Badminton. "Ich will nur noch Dinge tun, die mir Spaß machen." Allen Enttäuschungen zum Trotz, sagt er, habe er im Kontakt mit Flüchtlingen viel gelernt, zum Beispiel, dass die deutsche Pünktlichkeit nicht das Maß sein müsse. Statt zu meckern, wenn einer zu spät kommt, habe er sich angewöhnt zu sagen: "Ich freue mich, dass du da bist."

Mit ein paar Flüchtlingen sei er noch in Kontakt, auch mit einer jungen Mutter aus Nordmazedonien, der er geholfen hat. Die Frau hat, trotz ihrer Angst vor Abschiebung, ihren Schulabschluss geschafft und macht nun eine Ausbildung. "Diese Erfahrung, dieser Erfolg", sagt Wientapper, "nimmt meiner Enttäuschung viel wieder weg." Er wird nachdenklich: "Ich könnte statt ,enttäuscht' auch sagen: Ich bin traurig." Weil sich die Erwartungen, die er an die Geflüchteten, aber auch an sich selbst hatte, nicht erfüllt haben. Andere Helfer halten durch, er nicht. "Ich bin traurig", sagt Wientapper, "dass ich mit den Enttäuschungen nicht fertiggeworden bin."