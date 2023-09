Schwangerschaftsabbrüche sind in Mexiko nun auch auf Bundesebene straffrei. Der Oberste Gerichtshof entschied, dass eine Regelung im Bundesstrafgesetzbuch verfassungswidrig ist, die Abtreibungen bisher unter Strafe stellte. Der Beschluss geht über ein Urteil des Gerichts aus dem Jahr 2021 hinaus. Damals hatten die Richter ein mit Strafe bewährtes Abtreibungsverbot im Bundesstaat Coahuila gekippt. Experten sehen in dem neuen Urteil die rechtliche Grundlage, um Abtreibungen künftig in allen staatlichen Gesundheitseinrichtungen des Landes anzubieten. Im katholisch geprägten Mexiko standen Schwangerschaftsabbrüche in etlichen Bundesstaaten bis zuletzt unter Strafe.