Der renommierte Sacharow-Menschenrechtspreis des Europaparlaments geht in diesem Jahr an den russischen Kremlkritiker Alexej Nawalny . "Er hat unermüdlich gegen die Korruption des Regimes von Wladimir Putin gekämpft. Dies kostete ihn seine Freiheit und fast sein Leben", sagte EU-Parlamentspräsident David Sassoli am Donnerstag. Mit dem Preis werde seine immense Tapferkeit gewürdigt. Das Parlament forderte erneut die Freilassung des Oppositionellen. Kremlkritiker Nawalny ist derzeit in einem Straflager inhaftiert. Er gilt als der schärfste Gegner des russischen Präsidenten Putin und überlebte im August vergangenen Jahres nur knapp einen Anschlag mit dem illegalen Kampfstoff Nowitschok.