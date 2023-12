Im vorpommerschen Wolgast haben die Arbeiten am bislang größten Kampfschiff der deutschen Marine offiziell begonnen. Die Fregatte der Klasse F126 sei "das Schiff, das wir in diesen Zeiten brauchen", sagte die Parlamentarische Staatssekretärin Siemtje Möller (SPD) am Dienstag bei einem Festakt auf der Peene-Werft. 2028 soll das erste der zunächst vier Schiffe übergeben werden. Auf der zur Lürssen-Gruppe gehörenden Peene-Werft sollen die Hinterschiffe gebaut werden. Bei German Naval Yards in Kiel sollen die Vorderschiffe gebaut und mit den Hinterschiffen verbunden werden. In Hamburg sollen die mehr als 160 Meter langen Schiffe dann auf der Werft von Blohm+Voss, die ebenfalls zu Lürssen gehört, ausgerüstet werden. Federführung für das mit mehr als fünf Milliarden Euro bezifferte Projekt haben die niederländischen Schiffbauer von Damen Naval, von denen auch das Design stammt. Nach offiziellen Angaben ist es das bislang teuerste Schiffsbauprojekt der Bundeswehr.