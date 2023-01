Ärzteorganisationen fordern kurzfristig zusätzliche Finanzhilfen für Krankenhäuser, um Pleiten abzuwenden. "Die Insolvenzgefahr für viele Kliniken steigt bei explodierenden Kosten, Personalmangel und dadurch reduzierten Fallzahlen", heißt es laut Neuen Osnabrücker Zeitung in einem Schreiben des Marburger Bundes und des Verbandes leitender Krankenhausärzte an Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und seine Länderkollegen. Lauterbachs Reform der Krankenhauslandschaft werde nur gelingen, wenn in der Zwischenzeit ein Kliniksterben abgewendet werde. Kürzlich hatte die Krankenhausgesellschaft gewarnt, dass einer neuen Umfrage zufolge nur sechs Prozent der Krankenhäuser ihre wirtschaftliche Lage als gut bezeichnen. Lediglich 20 Prozent erwarteten für 2022 ein positives Ergebnis.