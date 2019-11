Im Fall der auf Malta ermordeten Enthüllungsjournalistin Daphne Caruana Galizia gibt es offenbar neue Hinweise auf Hintermänner des Autobombenattentats. Bei einer Razzia gegen einen Geldwäschering nahm die Polizei nach Informationen der Times of Malta einen mutmaßlichen Mittelsmann fest. Dieser behauptet zu wissen, wer hinter dem Mord steckt.

Der Mann stehe im Verdacht den oder die Auftraggeber der Tat mit den mutmaßlichen Mördern verbunden zu haben. Er soll der Times of Malta zufolge auch den Kontakt zu den Personen hergestellt haben, die an der Beschaffung des Sprengstoffs mitgewirkt haben.

Für seine Mithilfe bei der Aufklärung könnte der Mittelsmann eine Begnadigung durch den Präsidenten erhalten. Polizei, Generalstaatsanwaltschaft und Premierminister Joseph Muscat verhandelten der Times of Malta zufolge intensiv über die Bedingungen für eine Begnadigung.

Die Polizei habe den Mann zu dem Attentat an Caruana Galizia befragt und glaube nun zu wissen, dass es mindestens einen oder zwei an dem Mord beteiligte Personen gibt, die bislang noch nicht festgenommen wurden.

Caruana Galizia recherchierte gegen Korruption

Die regierungskritische Enthüllungsjournalistin Caruana Galizia war am 16. Oktober 2017 getötet worden. Die Ermordung der damals 53-Jährigen löste auf Malta und im Ausland Empörung aus. Wegen des Mordes haben die maltesischen Behörden drei Männer angeklagt. Ihnen wird vorgeworfen, eine Bombe gebaut, sie an Caruana Galizias vor ihrem Haus geparkten Auto angebracht und schließlich zur Detonation gebracht zu haben.

Die Familie der Journalistin warf den maltesischen Behörden mehrfach vor, nicht genügend zu tun, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Vor ihrer Ermordung hatte Caruana Galizia Korruptionsvorwürfe bis in höchste Staatsämter recherchiert und unter anderem enthüllt, dass der Stabschef des Premierministers und ein weiterer Minister bislang unbekannte Offshore-Firmen im Ausland besaßen.

Zweifel an den polizeilichen Ermittlungen auf Malta nährten die Erkenntnisse einer Kooperation internationaler Journalisten, dem sogenannten Daphne-Projekt, an dem neben der SZ unter anderen die New York Times, Reuters, Die Zeit und The Guardian beteiligt waren. Demnach gingen die maltesischen Ermittler Hinweisen auf Beziehungen zwischen den Tatverdächtigen und Wirtschaftsminister Christian Cardona zunächst nicht nach. Laptops und Festplatten der Journalistin hat die Familie inzwischen dem BKA übergeben, weil sie sie den maltesischen Ermittlern nicht anvertrauen wollte.