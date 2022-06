Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat das Mandat der Blauhelmtruppe Minusma in Mali um ein Jahr verlängert. Im mächtigsten UN-Gremium stimmten am Mittwoch (Ortszeit) in New York 13 Mitglieder dafür. Russland und China enthielten sich. Die 2013 ins Leben gerufene UN-Blauhelmmission umfasst etwa 13 300 Soldaten und mehr als 1900 Polizisten. Die Bundeswehr ist an Minusma beteiligt. Der UN-Einsatz gilt als einer der gefährlichsten der Welt. Mali wird seit Jahren von Konflikten erschüttert. Vor allem im Norden des Landes sind islamistische Gruppen aktiv, die immer wieder Anschläge auf das Militär, staatliche Einrichtungen und die Zivilbevölkerung verüben.