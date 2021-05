In Mali hat sich Putschistenführer Assimi Goïta zum neuen Übergangspräsidenten ausrufen lassen. Das Verfassungsgericht des westafrikanischen Krisenstaats übertrug dem Oberst am Freitagabend in der Hauptstadt Bamako die Amtsgeschäfte. Goïta hatte im vergangenen August einen Militärputsch geführt, der den gewählten Präsidenten Ibrahim Boubacar Keïta zum Sturz brachte. Anfang der Woche zwang das Militär auch den bisherigen Interimspräsidenten Bah N'Daw und Premierminister Moctar Ouane zum Rücktritt. Die Bundeswehr ist in Mali mit mehreren Hundert Soldaten im Einsatz. Die EU ist in Mali seit 2013 mit einer militärischen Trainingsmission aktiv. Ziel ist es, die Streitkräfte der Region durch Beratung und Ausbildung so zu unterstützen, damit sie Bedrohungen durch terroristische Gruppen effektiv entgegentreten können.