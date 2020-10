In Mali sind 180 islamistische Extremisten auf freien Fuß gesetzt worden. Sie seien aus einem Gefängnis in der Hauptstadt Bamako entlassen und in den Norden geflogen worden, teilte ein Behördenvertreter am Sonntagabend (Ortszeit) mit. Dies heizte Spekulationen an, wonach der seit mehr als sechs Monaten von Dschihadisten festgehaltene prominente Oppositionelle Soumaïla Cissé, 70, bald im Gegenzug freigelassen werden könnte. Seine militanten Entführer streben offenbar einen Deal mit Malis Führung über einen Gefangenenaustausch an. Cissé wurde Anfang März nahe Timbuktu verschleppt, sein Leibwächter wurde dabei getötet. Islamististen in Mali greifen immer wieder das Militär und die UN-Friedenstruppe an.